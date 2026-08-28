Податкове законодавство України зазнало значних змін, що стосуються як фізичних осіб, так і бізнесу, зокрема фінансових установ. Ці зміни були внесені з метою збалансування бюджетних надходжень під час воєнного стану, згідно із законом України Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану.

Факти ICTV дізнавалися, який штраф передбачено за несвоєчасну сплату ЄП у 2026 році.

Штраф за несплату військового збору

За несплату військового збору для ФОП 1 та 2 групи також передбачений штраф — 50% від його ставки, тобто у 2026 році це 432,35 грн.

Зараз дивляться

Окрім штрафу, може нараховуватися пеня. Вона передбачена підпунктом 129.1.1 Податкового кодексу України.

Податки можна сплачувати у відділеннях банків, через термінали самообслуговування або ж у касі податкової служби. Звертайте увагу на реквізити, адже потрібно використовувати лише ті, які стосуються вашої області, де зареєстровано ФОП. Тож якщо ви зареєстрували ФОП у Дніпропетровській області, а потім виїхали до Івано-Франківська, потрібно сплачувати податки за реквізитами Дніпропетровської області.

Проконтролювати сплату податків можна в електронному кабінеті платника податків, натиснувши на Стан рахунків. Зазвичай оплата проходить протягом трьох днів.

Яка сума штрафу за несвоєчасну сплату єдиного податку

ФОП на спрощеній системі може отримати штраф не лише за несплату єдиного податку. Відповідальність також передбачена за прострочення військового збору та ЄСВ.

Розмір штрафу залежить від того, яку групу єдиного податку обрав підприємець, яку саме суму він не сплатив і наскільки прострочив платіж.

Для ФОП 1 та 2 групи єдиного податку податки сплачуються авансовими внесками і не пізніше 20 числа поточного місяця.

Якщо підприємець не сплатив єдиний податок або сплатив його не повністю, застосовується штраф у розмірі 50% від ставки єдиного податку. Це передбачено пунктом 122.1 Податкового кодексу України.

У 2026 році сума такого штрафу залежить від групи:

для 1 групи — 166,40 грн;

для 2 групи — 864,70 грн.

Який штраф загрожує ФОП 3 групи

Для підприємців 3 групи розмір штрафу залежить від того, наскільки довго не сплачувався податок. Це визначає стаття 124 Податкового кодексу України.

Якщо прострочення становить:

до 30 календарних днів — штраф становить 5% від погашеної суми податкового боргу;

понад 30 календарних днів — 10%.

Якщо податківці доведуть, що несплата була умисною, штраф становитиме 25% від суми боргу. За повторне умисне порушення протягом року він може зрости до 50%.

Для ФОП 3 групи пеня за загальним правилом починає нараховуватися з 91-го календарного дня після закінчення граничного строку сплати. Це передбачено статтею 129 ПКУ.

Штрафи за несплату ЄСВ

Окремо для ФОП діють правила щодо єдиного соціального внеску. Вони визначені Законом України № 2464-VI Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

За несвоєчасну сплату ЄСВ передбачений штраф у розмірі 20% від несплаченої суми.

Якщо під час перевірки податківці виявлять недоплату ЄСВ, застосовується штраф у розмірі 10% за кожний звітний період, але загальна сума санкції не може перевищувати 50% донарахованого внеску.

Також за прострочення сплати ЄСВ нараховується пеня — 0,1% суми недоїмки за кожен день затримки.

Чи можуть оштрафувати ФОП особисто

Окрім фінансових санкцій, за порушення правил сплати ЄСВ передбачена адміністративна відповідальність за статтею 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо сума несплаченого внеску не перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, адмінштраф становить від 680 до 1 360 грн.

Якщо сума більша за цей поріг, штраф становить від 1 360 до 2 040 грн.

За повторне порушення протягом року штраф може становити від 2 550 до 5 100 грн.

Тому підприємцю варто стежити не лише за сплатою єдиного податку, а й за військовим збором та ЄСВ. Прострочення навіть одного платежу може призвести до штрафу та, у відповідних випадках, нарахування пені.

Як розраховується пеня на штраф за несвоєчасну сплату єдиного податку у 2026 році

Ба більше, окрім штрафів, доведеться заплатити і пеню. Її нараховують від початку першого робочого дня, який йде за останнім днем граничного строку сплати єдиного податку. Тобто, якщо податок потрібно було заплатити в п’ятницю, то пеня буде нараховуватися, починаючи з понеділка.

Розрахунок буде здійснюватися відповідно до ст. 129 Податкового кодексу.

П = С * Кд * Ос / К

С – сума боргу

П – сума пені

Кд – кількість прострочених днів

Ос – облікова ставка

К – кількість днів у році

Наведемо приклад: якщо платник належить до третьої групи ФОП і не встиг заплатити єдиний податок у розмірі 2 000 грн, а згадав про це лише через 32 дні після того, як закінчився граничний термін, то в такому разі ми отримаємо пеню:

2 000 *32*0,25/365=43,83 грн

Тож загальна сума, яку доведеться заплатити ФОП третьої групи у разі несплати 2 000 єдиного податку і протермінування через 32 дні, буде такою:

200 грн штрафу + 43 грн 83 коп. Отримаємо 243,83 грн – це штраф + пеня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.