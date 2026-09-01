Усыновители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют право на получение государственной помощи. Ее размер и условия выплат такие же, как и в случае рождения ребенка.

Как получить помощь при усыновлении ребенка в Украине и какие документы нужны, читайте в нашем материале.

Размер помощи при усыновлении ребенка

В ПФУ напомнили, что пособие при усыновлении ребенка назначается на каждого ребенка в размере и порядке, установленном для выплаты пособия при рождении ребенка, на дату вступления в законную силу решения об усыновлении 50 000 грн или 41 280 грн.

Сейчас смотрят

Назначение помощи при усыновлении ребенка осуществляется на основании решения суда. Главным условием является подача заявления не позднее чем через 12 месяцев после вступления в силу этого решения.

Если ребенка усыновили супруги, помощь оформляется на одного из родителей по их выбору. В случае усыновления одним лицом — именно оно является получателем помощи. Также заявитель должен быть гражданином Украины и постоянно проживать в стране.

Как оформить помощь при усыновлении ребенка: способы

Подать заявление на оформление помощи можно:

офлайн в ЦПАУ или органах соцзащиты;

онлайн, через портал Дія.

В случае подачи заявления офлайн, к нему прилагается копия свидетельства о рождении ребенка, выданного уже после внесения соответствующих изменений на основании судебного решения, а также копия самого решения суда. Во время визита заявитель должен иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Как оформить помощь при усыновлении ребенка в Дії

Оформить помощь при усыновлении ребенка через портал Дія можно за несколько шагов:

Зайдите на сайт diia.gov.ua Услуги найдите пункт Помощь при усыновлении ребенка.

найдите пункт Войдите в личный кабинет, используя электронную подпись (КЭП) или систему BankID.

Заполните онлайн-заявление. В форме необходимо указать личные данные заявителя, данные об усыновленном ребенке, реквизиты решения суда об усыновлении (номер, дата, название суда), информацию из свидетельства о рождении ребенка (выданного после усыновления), банковские реквизиты или другой способ получения выплат.

После заполнения формы нажмите кнопку Подписать и отправить , используя свой КЭП.

, используя свой КЭП. Ожидайте уведомления о решении. После обработки заявления орган социальной защиты населения сообщит о результате. Оповещение будет отправлено на электронную почту, которая привязана к профилю в Дії.

Источник : Мінсоцполітики

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.