Приближается 1 сентября, а значит, скоро в школах начнется новый учебный год. Для детей это время новых встреч и впечатлений, а для родителей период дополнительных затрат. Ведь ребенка нужно не только отправить в школу, но и приобрести рюкзак, канцелярию, тетради, одежду и обувь.

Факты ICTV узнавали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году

По подсчетам, сделанным на основе актуальных предложений украинских магазинов и онлайн-площадок, базовый набор для первоклассника без одежды и обуви стоит примерно 1 500-3 500 грн.

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В эту сумму входят:

рюкзак,

тетради,

канцелярские принадлежности.

Конечная стоимость зависит от того, какие именно товары выбирают родители и покупают ли готовый набор.

Рюкзак для первоклассника стоит примерно 800-2 500 грн. Для самых маленьких школьников рекомендуют модели с жестким каркасом и ортопедической спинкой.

Еще одна большая статья расходов – канцелярия и тетради. На них нужно ориентировочно 500-1 000 грн. В базовый набор входят простые и цветные карандаши, резинки, точилка, линейка, ножницы с тупыми концами, клей, краски, кисти, альбом, пенал и папка для тетрадей.

Для первого класса также понадобятся тетради в клетку и косую линию. Однако покупать их десятками заранее не обязательно, ведь конкретное количество и требования к тетрадям определяет учитель.

Средняя стоимость готового набора первоклассника стоит около 850 грн. Речь идет именно о комплекте канцелярских принадлежностей, а не обо всех вещах, которые нужны ребенку в школу.

В зависимости от комплектации в таком наборе есть карандаши, ручки, резинки, точилка, линейка, ножницы, клей, краски, кисти и другие принадлежности.

Самостоятельно собрать канцелярию выгоднее, поскольку родители могут приобрести только то, что есть в списке от учителя, и выбрать товары в соответствии со своим бюджетом.

Сколько стоит одежда и обувь в школу

Канцелярия и рюкзак составляют только часть расходов. Необходимо также приобрести одежду и обувь.

Средняя цена детского спортивного костюма составляет около 900-1 000 грн. Для школы следует выбирать удобную модель, которая не сковывает движений и легко стирается.

Кроссовки или кеды стоят в среднем около 700 грн. При этом ребенку обычно требуются по меньшей мере две пары. Одни из них для улицы и одни как сменная обувь.

Не стоит забывать и о носках, гольфах и колготках.

Сколько стоит школьная форма в 2026 году

Школьная форма станет отдельной статьей расходов, но она нужна не всем. Во многих школах нет обязательной формы, а требования к одежде отличаются. Средняя стоимость комплекта школьной формы составляет около 700 грн.

Если школа не устанавливает жесткие требования, родители могут ограничиться несколькими базовыми вещами, в том числе однотонными джемперами, рубашками, классическими брюками или юбкой.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году в Украине: общая сумма

Если считать рюкзак, канцелярию и тетради, базовые расходы составят примерно 1 500-3 500 грн.

После добавления спортивного костюма, обуви, носков, колгот и другой одежды сумма возрастет. Без школьной формы базовый комплект может обойтись примерно в 2 000-3 000 грн, а с формой около 3 000-5 000 грн и более.

Эти суммы следует воспринимать только как ориентир для базовых покупок. Если родители выбирают более качественные или фирменные вещи, бюджет на подготовку к школе вырастет в несколько раз.

Более того, первоклассникам часто нужны не только обычные тетради в клетку и косу линию, но и готовые печатные тетради и другие специальные учебные материалы. Их стоимость также следует учитывать при подготовке к учебному году.

Конечная сумма будет зависеть от того, что у ребенка есть, сколько вещей нужно приобрести и какие именно товары выберут родители.

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