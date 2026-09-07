Гречка в Украине уже не впервые проходит через резкий скачок цен. За последние годы килограмм крупы успел подорожать почти в пять раз, затем существенно подешеветь, а затем снова пойти вверх.

Причины каждый раз были разными, ведь менялись площади посевов, урожаи, запасы, себестоимость производства и спрос. В 2026 году к этому добавилась еще и проблема с логистикой после российских ударов по складской и распределительной инфраструктуре.

Почему выросли цены на гречку и что происходит на рынке сейчас, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Цены на гречку за последние 10 лет: динамика

Чтобы понять, почему гречка сейчас стоит более 70 грн за килограмм, стоит посмотреть, как формировалась ее цена за последние годы. Мы использовали отчеты Госстата.

Сколько стоила гречка в 2016 году

В 2016 году средняя цена гречки составила 30,20 грн/кг. В течение года крупа резко дорожала из-за сокращения посевных площадей в предыдущем сезоне и дефицита продукции. В отдельных регионах летом цена достигала 35–40 грн/кг.

До конца года ситуация несколько стабилизировалась. В декабре средняя цена гречки в Украине составила 28,37 грн/кг.

2017 год: после подорожания гречка начала дешеветь

В 2017 году средняя цена гречки снизилась до 25,40 грн/кг. После высоких цен в прошлом году аграрии увеличили площади посевов, поэтому предложение на рынке выросло.

В начале года килограмм гречки стоил 28,20 грн, а в декабре уже 22,40 грн. Снижение цены продолжилось и в следующем году, когда средняя стоимость гречки опустилась до 18,20 грн/кг.

2018-2019 годы: после низких цен фермеры сокращали посевы

По данным Госстата, в 2018 году средняя потребительская цена гречки в Украине составила около 18,20 грн/кг.

Рынок тогда имел достаточное предложение, а высокие объемы производства сдерживали удорожание.

В 2019 году средняя цена поднялась до 20,21 грн/кг, но к концу года гречка уже стоила значительно дороже. В декабре Госстат зафиксировал 27,77 грн/кг.

Одной из причин стало сокращение производства. После продолжительного периода низких цен гречка стала менее выгодной для аграриев, поэтому площади под культурой стали уменьшаться. Меньшее предложение постепенно отразилось на стоимости крупы.

2020 год: цена резко выросла из-за ажиотажа

В 2020 году гречка подорожала еще больше. Средняя цена за год составила 34,89 грн/кг, а в декабре – 37,43 грн/кг.

В марте-апреле 2020 года, из-за начала пандемии COVID-19, цена составила 43,22 грн/кг.

Тогда на рынок повлиял резкий всплеск спроса. Люди массово покупали крупу и другие продукты длительного хранения, создавая дополнительное давление на цены.

2021 год: подорожание производства

В 2021 году средняя цена гречки выросла до 42,06 грн/кг. В декабре Госстат зафиксировал 47,77 грн/кг.

На этот раз главной причиной было не столь резкое увеличение спроса, как годом ранее. В Институте аграрной экономики обращали внимание на рост расходов аграриев. Подорожали горючее, удобрения и другие ресурсы, необходимые для выращивания сельскохозяйственных культур.

Эти расходы в конце концов отразились и на розничной цене гречки.

2022 год: цена превысила 90 грн за килограмм

Наибольший скачок за этот период пришелся на 2022 год. После начала полномасштабного вторжения нарушились производственные и логистические цепочки, а спрос на продукты длительного хранения снова возрос.

По данным Госстата, средняя цена гречки по итогам года составила 73,15 грн/кг. В августе она достигла 96,01 грн/кг.

Заместитель директора Института аграрной экономики Николай Пугачев объяснял удорожание дефицитом сырья, проблемами с снабжением и логистикой, а также повышенным спросом населения.

То есть в 2022 году одновременно сработали несколько факторов:

производителям было сложнее выращивать и доставлять продукцию,

сырья стало меньше,

покупатели активно скупали крупу.

2023 год: гречка начала дешеветь

После рекордных цен ситуация поменялась. Средняя цена гречки в 2023 году снизилась до 49,99 грн/кг.

В начале года крупа еще оставалась дорогой, в частности, в январе Госстат фиксировал 68,87 грн/кг. Однако дальше цена начала снижаться.

Причину объяснял директор Института аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко. После резкого удорожания гречки аграрии увеличили площади ее выращивания. Это дало рынку больше продукции, потому цена пошла вниз.

2024 год: рекордное предложение потянуло цену вниз

В 2024 году гречка подешевела еще больше. Средняя цена за год составила 29,52 грн/кг, а в декабре – 35,19 грн/кг.

Ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина связывала низкие цены с насыщением рынка после высокого урожая.

Для покупателей это означало более дешевую крупу, но для фермеров более низкую рентабельность. При таких ценах выращивать гречку становилось менее выгодно, поэтому производители снова начали сокращать посевы.

2025 год: сокращение посевов вернуло гречку к росту

В 2025 году средняя цена гречки выросла до 37,32 грн/кг, а в декабре достигла 44,88 грн/кг.

На рынке начало проявляться следствие сокращения посевов. Светлана Черемисина обращала внимание на резкое уменьшение площадей, если в 2023 году они составляли около 147,9 тыс. га, то в 2025-м только 58,5 тыс. га.

Сколько стоит гречка сейчас

Розничная цена зависит от магазина, производителя, фасовки и акций. К примеру, в АТБ гречка Розумний вибір стоит 65,90 грн за 1 кг. В VARUS упаковка весом 900 г стоит 55,90 грн, или примерно 62,11 грн за килограмм.

Что будет с ценой гречки дальше

Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказал, что средняя цена гречки в ближайшее время может превысить 85 грн за килограмм. Такой сценарий он связывает с возможным подорожанием крупы примерно на 15%, о котором ранее говорили в Министерстве аграрной политики.

При этом Гопка не ожидает дефицита гречки. По его оценке, урожай может превысить 80 тыс. тонн, поэтому, прежде всего, речь идет о возможном подорожании, а не об исчезновении крупы с полок магазинов.

Отдельно остается вопрос спроса. Если покупатели из-за перебоев со снабжением и российские удары продолжат скупать продукты длительного хранения крупными партиями, это может поддерживать высокие цены.

Если ажиотаж спадет, а урожай действительно будет хорошим, давление на цену ослабнет.

Поэтому то, сколько будет стоить гречка в ближайшие месяцы, будет зависеть, прежде всего, от фактического урожая, объемов запасов и поведения потребителей. Гарантировать дальнейшее удорожание или удешевление сейчас нельзя.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.