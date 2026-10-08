Для внутренне перемещенных лиц октябрь 2026 года начался уже в рамках нового периода государственной поддержки. В сентябре правительство продлило программу помощи на проживание, поэтому часть ВПЛ и дальше получает ежемесячные выплаты.

Факты ICTV узнавали, что известно о финансировании ВПЛ в октябре 2026 года, какой сейчас действует период помощи и когда проводят выплаты.

Что изменилось в выплатах ВПЛ с осени 2026 года

В начале сентября Кабинет министров продлил период предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Постановление КМУ №1087 предусмотрело возможность продления выплат еще на один шестимесячный период для ВПЛ, которые соответствуют установленным требованиям.

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Поэтому в октябре действует уже шестой шестимесячный период выплат. Он охватывает время с 1 сентября 2026 года до 28 февраля 2027 года.

Общее количество шестимесячных периодов, в течение которых можно получать помощь по правилам программы, увеличили с пяти до шести. Отдельно правительство урегулировало продление помощи для детей из семей ВПЛ, которым выплата была назначена без учета доходов родителей. Для них продление на следующий период также предусмотрено автоматически.

Сама программа помощи на проживание определена постановлением Кабмина №332.

Сколько получают ВПЛ в октябре

Размер помощи на проживание в октябре не пересматривали.

Для детей и лиц с инвалидностью предусмотрено 3 000 грн в месяц, для остальных получателей — 2 000 грн. Средства назначаются каждому члену семьи, который имеет право на соответствующую помощь.

При этом продление выплаты зависит от того, соответствует ли семья требованиям, определенным порядком предоставления помощи. В частности, для большинства получателей при продлении учитывается совокупный доход.

В 2026 году предельный среднемесячный доход на одного человека для соответствующей категории составляет 10 380 грн. Для отдельных категорий ВПЛ действуют другие правила, в частности помощь может продлеваться без учета дохода.

Было ли финансирование ВПЛ в октябре 2026 года

Октябрьское финансирование Пенсионный фонд Украины начал в начале месяца. Еще 1 октября ПФУ сообщил, что финансирование выплат за октябрь планируют начать именно в этот день.

В ПФУ рассказали, что по состоянию на 7 октября 2026 года выплатной процесс продолжается. На социальные пособия и другие выплаты уже профинансировано 0,4 млрд грн. Также на эту дату направлено 22,7 млрд грн на пенсии, 1,5 млрд грн на жилищные субсидии и льготы и 1,7 млрд грн на страховые выплаты.

Таким образом, по состоянию на 7 октября финансирование октябрьских социальных выплат уже осуществляется, а средства на помощь ВПЛ проходят в рамках соответствующего выплатного процесса.

Когда придут выплаты ВПЛ в октябре 2026 года

Точный день, когда деньги поступят конкретному получателю, зависит от прохождения платежа и этапа финансирования. Выплаты проводят в течение месяца, поэтому средства не обязательно поступают всем ВПЛ в один день.

Основные выплатные периоды приходятся на 15 и 28 число месяца. Поэтому тем, кому помощь продлена и кто имеет право на выплату, средства зачисляют в рамках соответствующего этапа финансирования.

Что делать, если помощь ВПЛ не поступила

Для ВПЛ, которым помощь продлевают автоматически и которые соответствуют требованиям программы, подавать новое заявление только из-за начала очередного шестимесячного периода не нужно. Однако при отсутствии ожидаемой выплаты стоит обратиться в Пенсионный фонд и выяснить причину.

Если автоматического продления не произошло, орган ПФУ может проверить право семьи на помощь и документы, необходимые для ее назначения.

Таким образом, финансирование выплат в октябре 2026 года уже началось. Для ВПЛ действует шестой шестимесячный период помощи — с 1 сентября 2026 года до 28 февраля 2027 года. Сумма выплат остается на уровне 2 000 грн для остальных получателей и 3 000 грн для детей и лиц с инвалидностью.

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