С 1 октября для внутренне перемещенных лиц начнут действовать обновленные правила выплат, компенсаций и жилищной поддержки. Часть изменений коснется аренды, временного проживания и доступа к новым программам.

Факты ICTV собрали основные изменения для ВПЛ с 1 октября и объяснили, на какие выплаты, компенсации и жилищные программы можно рассчитывать.

Как ВПЛ получить бесплатное жилье в селе: условия программы

В октябре для внутренне перемещенных лиц, лишившихся жилья из-за войны, будет действовать экспериментальная программа Домики в селе для ВПЛ, предусмотренная постановлением №751.

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По ее условиям община будет приобретать частный дом в сельской местности, оформлять его в коммунальную собственность и бесплатно передавать семье ВПЛ для проживания.

Дом не переходит в собственность переселенцев и не подлежит приватизации. Договор заключается на срок до трех лет с возможностью продления по соглашению сторон. Если семья приобретет или получит другое жилье, право пользования домом прекращается досрочно.

На приобретение одного дома предусмотрено до 500 тыс. грн. В 2026 году планируется приобрести около 1 тыс. таких домов. Общины могут финансировать покупку за счет государственной субвенции, местного бюджета или донорской помощи.

Владелец дома должен иметь документы на жилье и земельный участок, а также не иметь задолженности по коммунальным услугам.

Программа рассчитана на переселенцев, чье жилье разрушено или непригодно для проживания, которые не имеют другого жилья на подконтрольной Украине территории, не получали компенсацию за уничтоженное жилье и жилищный ваучер.

При отборе преимущество отдается многодетным семьям, людям с инвалидностью, семьям с детьми с инвалидностью, детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также пенсионерам.

Компенсация за размещение ВПЛ: кто может получить и что изменилось

Для учреждений, предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые бесплатно размещают внутренне перемещенных лиц, с 1 октября продолжит действовать государственная компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители. Правила определяет постановление Кабмина №616.

Там отмечается, что компенсация покрывает стоимость жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных социальных норм, а также расходы на сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо.

Важно, что деньги получают не сами переселенцы, а юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые бесплатно предоставляют им жилье.

Компенсация назначается на шесть месяцев со месяца подачи заявления. По истечении этого срока Пенсионный фонд проверяет право на выплату и, при наличии оснований, назначает ее еще на шесть месяцев.

В июне 2026 года Кабмин постановлением № 715 обновил правила. В частности, срок временной компенсации для случаев, когда ВПЛ не имеет хотя бы одного необходимого документа, увеличили с двух до трех месяцев.

Также расширили перечень документов, которыми можно подтвердить уничтожение жилья. Теперь учитываются, в частности, акты дистанционного обследования уничтоженного объекта недвижимости.

Компенсацию могут получить ВПЛ, выехавшие с территорий боевых действий или временно оккупированных территорий и не имеющие другого жилья за их пределами. Основанием также может служить разрушенное или непригодное для проживания жилье, информация о котором внесена в соответствующий государственный реестр.

В то же время компенсация не назначается, если ВПЛ по другому адресу уже получает компенсацию по другой государственной программе, субсидию или льготу на жилищно-коммунальные услуги либо государственную субсидию на аренду жилья по программе, предусмотренной постановлением № 1225.

Основанием для отказа также может служить пребывание ВПЛ за рубежом более 30 календарных дней подряд, фактическое непроживание по заявленному адресу в течение такого же срока или недостоверные сведения в заявлении, влияющие на право на выплату или ее размер.

После внесения изменений в электронном кабинете Пенсионного фонда должна отображаться информация о назначении компенсации, перечень ВПЛ, в отношении которых она начислена, расчет суммы, начисленные и выплаченные средства. В случае отказа там также будет указана его причина.

Заявление на компенсацию подается онлайн через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи или другого средства электронной идентификации.

Отдельно постановлением №728 обновлены правила работы мест временного проживания ВПЛ. Перед включением помещения в соответствующий перечень проводится обязательный мониторинг, а для людей без документов, удостоверяющих личность, срок временного проживания увеличен до 90 календарных дней.

Также уточнены порядок заключения, продления и расторжения договоров пользования такими помещениями, права и обязанности администраций и жильцов, а также требования относительно социальной адаптации и трудоустройства трудоспособных ВПЛ.

Аренда жилья для ВПЛ: что изменила Верховная Рада

В сентябре Верховная Рада приняла закон №15579, который расширяет возможности использования государственного и коммунального имущества для размещения и проживания внутренне перемещенных лиц.

Документ вносит изменения в закон Об аренде государственного и коммунального имущества. До 1 января 2028 года временно приостанавливается действие нормы, которая исключала из сферы его применения аренду жилья государственного жилищного фонда и жилищного фонда территориальных общин.

Это создает правовую возможность применять механизм аренды государственного и коммунального имущества, если соответствующие объекты необходимы для размещения ВПЛ.

Единое жилищное окно для ВПЛ: что планирует правительство

Также среди решений, которые правительство готовит для внутренне перемещенных лиц, – создание так называемого единого жилищного окна. Оно должно упростить доступ ВПЛ к различным программам жилищной поддержки.

Премьер-министр Сергей Корецкий поручил министерствам безотлагательно подготовить пакет правительственных решений и подробный финансовый расчет для его реализации. Предложения также должны быть согласованы с народными депутатами.

Отдельно правительство планирует систематизировать данные о местах временного проживания ВПЛ. В настоящее время их насчитывается 78 тыс. Власти должны проверить, сколько из них реально доступны и пригодны для проживания семей, в частности маломобильных людей.

Введение единого жилищного окна должно позволить переселенцу один раз обратиться к государству и получить перечень всех доступных для него вариантов жилищной поддержки.

Речь идет, в частности, о частной аренде, социальном арендном жилье и компенсации за разрушенное жилье. ВПЛ не придется повторно проходить одни и те же процедуры для участия в каждой отдельной программе.

Поддержка ВПЛ в 2027 году: что заложено в проект бюджета

В проекте государственного бюджета на 2027 год правительство предусмотрело увеличение финансирования социальных программ, поддержки внутренне перемещенных лиц и жилищных программ. Дополнительные ресурсы также планируется направить регионам и общинам на восстановление и развитие.

В то же время конкретные объемы финансирования программ для ВПЛ еще могут измениться, поскольку проект бюджета должен рассмотреть и принять Верховная Рада.

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