Для внутренне перемещенных лиц октябрь 2026 года начался уже в рамках нового периода государственной поддержки. В сентябре правительство продлило программу помощи на проживание, поэтому часть ВПЛ продолжает получать ежемесячные выплаты.

Факты ICTV выясняли, что известно о финансировании ВПЛ в октябре 2026 года, какой период помощи действует сейчас и когда проводят выплаты.

Что изменилось в выплатах ВПЛ с осени 2026 года

В начале сентября Кабинет министров продлил период предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Постановление КМУ №1087 предусмотрело возможность продления выплат еще на один шестимесячный период для ВПЛ, которые соответствуют установленным требованиям.

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Поэтому в октябре действует уже шестой шестимесячный период выплат. Он охватывает время с 1 сентября 2026 года до 28 февраля 2027 года.

Общее количество шестимесячных периодов, в течение которых можно получать помощь по правилам программы, увеличили с пяти до шести. Отдельно правительство урегулировало продление помощи для детей из семей ВПЛ, которым выплату назначили без учета доходов родителей. Для них продление на следующий период также предусмотрено автоматически.

Сама программа помощи на проживание определена постановлением Кабмина №332.

Сколько получают ВПЛ в октябре

Размер помощи на проживание в октябре не пересматривали.

Для детей и лиц с инвалидностью предусмотрено 3 000 грн в месяц, для остальных получателей — 2 000 грн. Средства назначаются каждому члену семьи, который имеет право на соответствующую помощь.

При этом продление выплаты зависит от того, соответствует ли семья требованиям, определенным порядком предоставления помощи. В частности, для большинства получателей при продлении учитывается совокупный доход.

В 2026 году предельный среднемесячный доход на одного человека для соответствующей категории составляет 10 380 грн. Для отдельных категорий ВПЛ действуют другие правила: в частности, помощь может продлеваться без учета дохода.

Было ли финансирование ВПЛ в октябре 2026 года

Октябрьское финансирование Пенсионный фонд Украины начал в начале месяца. Еще 1 октября ПФУ сообщил, что финансирование выплат за октябрь планируют начать именно в этот день.

В ПФУ рассказали, что по состоянию на 19 октября 2026 года процесс выплат продолжается. На социальные пособия и другие выплаты уже профинансировано 9,1 млрд грн.

Когда придут выплаты ВПЛ в октябре 2026 года

Точный день, когда деньги поступят конкретному получателю, зависит от прохождения платежа и этапа финансирования. Выплаты проводят в течение месяца, поэтому средства не обязательно поступают всем ВПЛ в один день.

Основные периоды выплат приходятся на 15-е и 28-е число месяца. Поэтому тем, кому помощь продлили и кто имеет право на выплату, средства поступают в рамках соответствующего этапа финансирования.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины сообщило в Threads, что в этом месяце финансирование выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) состоится 21 октября. Зачисление средств на банковские карты получателей будет происходить в течение нескольких дней после этой даты.

Что делать, если помощь ВПЛ не поступила

ВПЛ, которым помощь продлевают автоматически и которые соответствуют требованиям программы, не нужно подавать новое заявление только из-за начала очередного шестимесячного периода. Однако, если ожидаемая выплата не поступила, стоит обратиться в Пенсионный фонд и выяснить причину.

Если автоматического продления не произошло, орган ПФУ может проверить право семьи на помощь и документы, необходимые для ее назначения.

Таким образом, финансирование выплат в октябре 2026 года уже началось. Для ВПЛ действует шестой шестимесячный период помощи — с 1 сентября 2026 года до 28 февраля 2027 года. Сумма выплат остается на уровне 2 000 грн для остальных получателей и 3 000 грн для детей и лиц с инвалидностью.

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