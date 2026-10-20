Українські пенсіонери можуть отримувати різні доплати та надбавки до основної виплати. Одна з них передбачена для непрацюючих пенсіонерів, які утримують дітей віком до 18 років.

Така допомога виплачується щомісяця, але для її оформлення потрібно відповідати встановленим умовам.

Факти ICTV з’ясували, хто з пенсіонерів, що мають на своєму утриманні дітей до 18 років, має право на надбавку, який розмір виплати та як подати документи до Пенсійного фонду України.

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Хто має право на надбавку до пенсії за дітей до 18 років

Умови призначення надбавки до пенсій непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, визначає постанова № 654.

Оформити виплату можуть непрацюючі пенсіонери, які:

отримують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років;

не працюють і не зареєстровані як фізична особа-підприємець;

мають на своєму утриманні дитину віком до 18 років.

Надбавку призначають на кожну дитину, яка відповідає встановленим вимогам. Водночас право на виплату потрібно підтвердити документами, а сама доплата не нараховується автоматично.

Який розмір надбавки до пенсії за дітей

Розмір надбавки до пенсій непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, становить 150 грн на кожну дитину віком до 18 років.

Це означає, що пенсіонер, який утримує двох дітей, за дотримання всіх умов може отримувати додатково 300 грн на місяць, а за трьох дітей 450 грн.

Надбавку передбачено для непрацюючих пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років і мають на утриманні неповнолітніх дітей.

Коли надбавку на дітей не виплачують

Право на доплату залежить від обставин, у яких перебуває пенсіонер і дитина.

Зокрема, надбавку не призначають, якщо дитина сама отримує пенсію або державну соціальну допомогу як дитина з інвалідністю. Також виплату припиняють після досягнення дитиною 18 років. Продовження навчання не дає права отримувати цю надбавку після повноліття.

Важливо й те, що пенсіонер має залишатися непрацюючим. Якщо він працевлаштовується або реєструється як ФОП, про це необхідно повідомити Пенсійний фонд, оскільки зміна обставин може вплинути на право отримувати доплату.

Якщо в сім’ї є двоє батьків-пенсіонерів, надбавку на одну дитину оформлює лише один із них.

Як оформити надбавку до пенсій непрацюючим пенсіонерам за дітей на утриманні до 18 років

Для отримання щомісячної доплати потрібно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та документами, які підтверджують право на виплату.

Перелік документів:

паспорт та ідентифікаційний код пенсіонера;

свідоцтво про народження дитини або інший документ, що підтверджує родинні зв’язки;

документи, які підтверджують перебування дитини на утриманні пенсіонера;

документи, що підтверджують відсутність роботи, якщо відповідних відомостей немає в державних реєстрах.

За потреби Пенсійний фонд може попросити додаткові документи. Подати заяву можна особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України. Перед зверненням варто уточнити, які саме документи потрібні для підтвердження права на надбавку.

Що варто знати про надбавку на дітей до 18 років

Надбавка до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які утримують неповнолітніх дітей, становить 150 грн на місяць на кожну дитину. Для її призначення пенсіонер має відповідати встановленим умовам і подати заяву до Пенсійного фонду.

Щоб не втратити право на виплату, варто повідомляти про зміни, які можуть вплинути на її призначення, зокрема про працевлаштування або реєстрацію підприємницької діяльності.

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