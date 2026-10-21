При назначении жилищной субсидии Пенсионный фонд Украины учитывает доходы всех лиц, которые участвуют в расчете помощи. От их общей суммы зависит, какую часть расходов на коммунальные услуги домохозяйство должно оплачивать самостоятельно, а какую компенсирует государство.

В расчет включают зарплату, пенсию, отдельные социальные выплаты, доходы от аренды и продажи имущества. Однако некоторые виды государственной помощи не влияют на размер субсидии.

Факты ICTV рассказывают, какие выплаты влияют на размер субсидии в 2026 году, какие доходы не учитывают и как определяют период для расчета.

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Какие доходы влияют на размер субсидии

В ПФУ рассказали, что перечень доходов, которые учитывают при расчете жилищной субсидии, определен Порядком исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденным постановлением №632.

Какие доходы семьи влияют на размер субсидии:

заработная плата после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора;

после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора; пенсия в размере, определенном для соответствующего расчетного периода;

в размере, определенном для соответствующего расчетного периода; другие доходы , информация о которых поступает от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда Украины;

, информация о которых поступает от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда Украины; задекларированные доходы , сведения о которых отсутствуют в государственных реестрах и которые уполномоченный орган не может получить по соответствующему запросу;

, сведения о которых отсутствуют в государственных реестрах и которые уполномоченный орган не может получить по соответствующему запросу; доходы от продажи имущества ;

; плата за аренду имущества , полученная гражданином;

, полученная гражданином; социальные выплаты, назначенные органами социальной защиты населения и уполномоченными органами местного самоуправления.

Таким образом, при расчете субсидии оценивают не только зарплату или пенсию. Если человек получает дополнительные доходы, например сдает жилье в аренду или продает имущество, эти поступления также могут повлиять на определение права на помощь и ее размер.

Что влияет на размер субсидии в 2026 году: какие выплаты не учитывают

Согласно Порядку №632, в среднемесячный совокупный доход домохозяйства не включают ряд единовременных выплат.

В частности, при назначении жилищной субсидии не учитывают:

единовременную помощь при рождении ребенка;

единовременную помощь при усыновлении ребенка;

единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины Мать-героиня;

помощь внутренне перемещенным лицам;

единовременную натуральную помощь Пакунок малюка;

единовременную государственную денежную помощь Зимова підтримка, предусмотренную соответствующим правительственным порядком;

государственную денежную помощь, размер которой зависит от стоимости товаров украинского производства, приобретенных по безналичному расчету в рамках соответствующей программы поддержки.

Эти выплаты не добавляют к совокупному доходу при расчете субсидии. Однако другие виды социальной помощи могут учитываться, если они относятся к доходам, определенным законодательством.

Что влияет на размер субсидии и за какой период учитывают доходы

Период, за который Пенсионный фонд учитывает доходы при расчете, зависит от месяца назначения субсидии.

Если помощь назначают с начала отопительного сезона, применяют соответствующие правила расчета для этого периода. В частности, для назначения субсидии с октября 2026 года учитывают доходы за первый и второй кварталы 2026 года, а для назначения с ноября — за второй и третий кварталы 2026 года.

Для пенсионеров действует отдельный порядок определения дохода. Если субсидию назначают с начала отопительного сезона, учитывают начисленную пенсию за август текущего года. Если помощь назначают с начала неотопительного сезона, берут пенсию за март.

Когда субсидию назначают не с начала отопительного или неотопительного сезона, в расчет включают доходы за два квартала, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения. Для пенсионеров в таком случае учитывают начисленную пенсию за месяц, предшествующий месяцу перед тем, с которого назначают субсидию.

Отдельные правила предусмотрены для помощи на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива. Ее назначают с учетом доходов лиц за предыдущий календарный год.

Как доходы влияют на размер жилищной субсидии

Размер помощи зависит от совокупного дохода домохозяйства и обязательной доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Если доходы семьи небольшие, ее обязательный платеж за коммунальные услуги будет ниже, а государственная помощь покроет большую часть расходов. Если же совокупного дохода достаточно для самостоятельной оплаты услуг, рассчитанная субсидия составит 0 грн.

Именно поэтому даже при наличии решения о назначении субсидии в неотопительный сезон ее фактический размер может равняться нулю. На отопительный сезон Пенсионный фонд проводит перерасчет с учетом установленных правил и актуальных данных о доходах.

Как крупные покупки и сбережения влияют на субсидию

При определении права на жилищную субсидию Пенсионный фонд проверяет не только доходы, но и отдельные финансовые операции и имущественное положение домохозяйства.

В частности, имеют значение следующие обстоятельства:

приобретение недвижимости, транспортного средства и других активов, определенных законодательством, на сумму свыше 100 тыс. грн в течение 12 месяцев перед месяцем обращения или назначения субсидии без обращения;

наличие средств на депозитных банковских счетах в общей сумме свыше 100 тыс. грн;

приобретение наличной или безналичной иностранной валюты либо банковских металлов на общую сумму свыше 50 тыс. грн в течение соответствующих 12 месяцев.

Такие обстоятельства являются основанием для отказа в назначении помощи или могут повлиять на право ее дальнейшего получения. Однако финансовые операции и доходы — это разные критерии, поскольку одни поступления учитывают в совокупном доходе, а отдельные покупки или сбережения оценивают при проверке имущественного положения.

Если после назначения субсидии изменились обстоятельства, которые могут повлиять на право на помощь, получатель должен сообщить об этом в Пенсионный фонд.

Почему субсидию могут уменьшить или прекратить

На размер помощи влияют не только доходы. При пересмотре права на субсидию также учитывают состав домохозяйства, перечень коммунальных услуг, имущественное положение и выполнение обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Основаниями для прекращения ранее назначенной субсидии могут быть, в частности, недостоверные данные в заявлении или декларации, несообщение о важных изменениях в течение 30 календарных дней, невыполнение договора о реструктуризации коммунального долга или возникновение других обстоятельств, предусмотренных законодательством.

Источник : Пенсионный фонд

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