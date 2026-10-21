Під час призначення житлової субсидії Пенсійний фонд України враховує доходи всіх осіб, які беруть участь у розрахунку допомоги. Від їхньої загальної суми залежить, яку частину витрат на комунальні послуги домогосподарство має сплачувати самостійно, а яку компенсує держава.

До розрахунку включають зарплату, пенсію, окремі соціальні виплати, доходи від оренди та продажу майна. Проте деякі види державної допомоги не впливають на розмір субсидії.

Факти ICTV розповідають, які виплати впливають на розмір субсидії у 2026 році, які доходи не беруть до уваги та як визначають період для розрахунку.

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Які доходи впливають на розмір субсидії

У ПФУ розповіли, що перелік доходів, які беруть до уваги під час розрахунку житлової субсидії, визначений Порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженим постановою №632.

Які доходи сімʼї впливають на розмір субсидії:

заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

пенсія в розмірі, визначеному для відповідного періоду розрахунку;

інші доходи , інформація про які надходить від Державної податкової служби та Пенсійного фонду України;

задекларовані доходи , відомості про які відсутні в державних реєстрах і які уповноважений орган не може отримати за відповідним запитом;

доходи від продажу майна ;

плата за оренду майна , отриману громадянином;

соціальні виплати , призначені органами соціального захисту населення та уповноваженими органами місцевого самоврядування.

Отже, під час розрахунку субсидії оцінюють не лише зарплату чи пенсію. Якщо людина отримує додаткові доходи, наприклад здає житло в оренду або продає майно, ці надходження також можуть вплинути на визначення права на допомогу та її розмір.

Що впливає на розмір субсидії у 2026 році: які виплати не враховують

Відповідно до Порядку №632, до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства не включають низку одноразових виплат.

Зокрема, під час призначення житлової субсидії не враховують:

одноразову допомогу при народженні дитини;

одноразову допомогу при усиновленні дитини;

одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України Мати-героїня;

допомогу внутрішньо переміщеним особам;

одноразову натуральну допомогу Пакунок малюка;

одноразову державну грошову допомогу Зимова підтримка, передбачену відповідним урядовим порядком;

державну грошову допомогу, розмір якої залежить від вартості придбаних безготівковим розрахунком товарів українського виробництва в межах відповідної програми підтримки.

Ці виплати не додають до сукупного доходу під час розрахунку субсидії. Проте інші види соціальної допомоги можуть враховуватися, якщо вони належать до доходів, визначених законодавством.

Що впливає на розмір субсидії та за який період враховують доходи

Період, за який Пенсійний фонд бере до розрахунку доходи, залежить від місяця призначення субсидії.

Якщо допомогу призначають із початку опалювального сезону, застосовують відповідні правила розрахунку для цього періоду. Зокрема, для призначення субсидії з жовтня 2026 року враховують доходи за перший і другий квартали 2026 року, а для призначення з листопада — за другий і третій квартали 2026 року.

Для пенсіонерів діє окремий порядок визначення доходу. Якщо субсидію призначають із початку опалювального сезону, враховують нараховану пенсію за серпень поточного року. Якщо допомогу призначають із початку неопалювального сезону, беруть пенсію за березень.

Коли субсидію призначають не з початку опалювального або неопалювального сезону, до розрахунку включають доходи за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення. Для пенсіонерів у такому випадку враховують нараховану пенсію за місяць, що передує місяцю перед тим, з якого призначають субсидію.

Окремі правила передбачені для допомоги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива. Її призначають з урахуванням доходів осіб за попередній календарний рік.

Як доходи впливають на розмір житлової субсидії

Розмір допомоги залежить від сукупного доходу домогосподарства та обов’язкової частки витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Якщо доходи сім’ї невеликі, її обов’язковий платіж за комунальні послуги буде нижчим, а державна допомога покриватиме більшу частину витрат. Якщо ж сукупний дохід достатній для самостійної оплати послуг, розрахована субсидія становитиме 0 грн.

Саме тому навіть за наявності рішення про призначення субсидії в неопалювальний сезон її фактичний розмір може дорівнювати нулю. На опалювальний сезон Пенсійний фонд проводить перерахунок з урахуванням установлених правил та актуальних даних про доходи.

Як великі покупки та заощадження впливають на субсидію

Під час визначення права на житлову субсидію Пенсійний фонд перевіряє не лише доходи, а й окремі фінансові операції та майновий стан домогосподарства.

Зокрема, значення мають такі обставини:

придбання нерухомості, транспортного засобу та інших визначених законодавством активів на суму понад 100 тис. грн протягом 12 місяців перед місяцем звернення або призначення субсидії без звернення;

наявність коштів на депозитних банківських рахунках у загальній сумі понад 100 тис. грн;

придбання готівкової або безготівкової іноземної валюти чи банківських металів на загальну суму понад 50 тис. грн протягом відповідних 12 місяців.

Такі обставини є підставою для відмови в призначенні допомоги або вплинути на право її подальшого отримання. Але фінансові операції та доходи — це різні критерії, адже одні надходження враховують у сукупному доході, а окремі покупки чи заощадження оцінюють під час перевірки майнового стану.

Якщо після призначення субсидії змінилися обставини, які можуть вплинути на право на допомогу, отримувач має повідомити про це Пенсійний фонд.

Чому субсидію можуть зменшити або припинити

На розмір допомоги впливають не лише доходи. Під час перегляду права на субсидію також враховують склад домогосподарства, перелік комунальних послуг, майновий стан і виконання зобов’язань з оплати житлово-комунальних послуг.

Підставами для припинення раніше призначеної субсидії можуть бути, зокрема, недостовірні дані в заяві або декларації, неповідомлення про важливі зміни протягом 30 календарних днів, невиконання договору про реструктуризацію комунального боргу чи виникнення інших обставин, визначених законодавством.

Джерело : Пенсійний фонд

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