НБУ повысил учетную ставку до 16,5% годовых из-за роста инфляции
- Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 16% до 16,5% годовых из-за ускорения инфляции и усиления ценового давления.
- Регулятор ожидает удержания ставки на этом уровне до второго квартала 2027 года и повысил прогноз инфляции на конец 2026 года до 12,5%.
Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 0,5 процентного пункта — с 16% до 16,5% годовых. Новый уровень ставки вступает в силу с 30 октября.
Причиной этого стало существенное усиление ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Почему НБУ повысил учетную ставку до 16,5%
В сентябре общая инфляция в Украине ускорилась до 10% в годовом исчислении, а базовая — до 8,8%. Соответствующая динамика роста цен сохранялась в октябре.
Главными факторами ускорения инфляции НБУ называет удорожание горючего из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, усиление российских атак на складскую и логистическую инфраструктуру Украины.
Учитывая эти риски, Нацбанк ухудшил прогнозы роста цен:
- к концу 2026 года: прогноз инфляции повышен до 12,5% (из предыдущих 10%);
- на 2027 год: прогноз повышен до 7,3% (с 6,9%).
Возврат инфляции к целевому показателю в 5% регулятор ожидает в 2028 году.
Текущий базовый прогноз Нацбанка предусматривает удержание учетной ставки на уровне 16,5% ко второму кварталу 2027 года. В то же время НБУ обращает внимание на готовность гибко реагировать и корректировать монетарную политику в зависимости от дальнейшего развития событий или влияния российских атак на экономику.
Регулятор отмечает, что предыдущие шаги по усилению процентной политики уже принесли положительный результат. В частности, поддержана привлекательность гривневых активов (крупные банки начали поднимать ставки по гривневым депозитам).
Кроме этого, текущее повышение должно ограничить давление на валютном рынке, которое выросло из-за сокращения экспорта и ухудшения ожиданий.
— НБУ готов гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков, учитывая как устойчивость ценового давления, так и возможные эффекты от ослабления экономической активности, — говорится в заявлении.
После снижения учетной ставки в конце января 2026 года до 15% НБУ удерживал ее на этом уровне в течение трех заседаний подряд. Начиная с июля, Нацбанк тремя последовательными решениями повышал ее каждый раз на 0,5 процентных пункта.
Уже в понедельник, 9 ноября, планируют обнародовать итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике, предстоящей этому решению. А 17 декабря состоится следующее заседание правления НБУ по монетарной политике.