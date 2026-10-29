Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 0,5 процентного пункта — с 16% до 16,5% годовых. Новый уровень ставки вступает в силу с 30 октября.

Причиной этого стало существенное усиление ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Почему НБУ повысил учетную ставку до 16,5%

В сентябре общая инфляция в Украине ускорилась до 10% в годовом исчислении, а базовая — до 8,8%. Соответствующая динамика роста цен сохранялась в октябре.

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Главными факторами ускорения инфляции НБУ называет удорожание горючего из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, усиление российских атак на складскую и логистическую инфраструктуру Украины.

Учитывая эти риски, Нацбанк ухудшил прогнозы роста цен:

к концу 2026 года: прогноз инфляции повышен до 12,5% (из предыдущих 10%);

на 2027 год: прогноз повышен до 7,3% (с 6,9%).

Возврат инфляции к целевому показателю в 5% регулятор ожидает в 2028 году.

Текущий базовый прогноз Нацбанка предусматривает удержание учетной ставки на уровне 16,5% ко второму кварталу 2027 года. В то же время НБУ обращает внимание на готовность гибко реагировать и корректировать монетарную политику в зависимости от дальнейшего развития событий или влияния российских атак на экономику.

Регулятор отмечает, что предыдущие шаги по усилению процентной политики уже принесли положительный результат. В частности, поддержана привлекательность гривневых активов (крупные банки начали поднимать ставки по гривневым депозитам).

Кроме этого, текущее повышение должно ограничить давление на валютном рынке, которое выросло из-за сокращения экспорта и ухудшения ожиданий.

— НБУ готов гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков, учитывая как устойчивость ценового давления, так и возможные эффекты от ослабления экономической активности, — говорится в заявлении.

После снижения учетной ставки в конце января 2026 года до 15% НБУ удерживал ее на этом уровне в течение трех заседаний подряд. Начиная с июля, Нацбанк тремя последовательными решениями повышал ее каждый раз на 0,5 процентных пункта.

Уже в понедельник, 9 ноября, планируют обнародовать итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике, предстоящей этому решению. А 17 декабря состоится следующее заседание правления НБУ по монетарной политике.

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