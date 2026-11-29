До 30 тыс. грн на энергооборудование: в Украине запускают программу для малого бизнесаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В Украине заработала программа единовременной помощи малому бизнесу для продолжения работы во время отключений света.
- Размер выплаты зависит от количества официально трудоустроенных сотрудников, а средства можно потратить на оборудование для резервного питания.
- Подать заявку можно онлайн через Дію, однако предпринимателям необходимо соответствовать условиям программы.
Малый бизнес в Украине сможет получить от 15 до 30 тыс. грн государственной помощи на приобретение энергооборудования, чтобы продолжать работу в условиях отключений электроэнергии. Подать заявку можно через портал Дія.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий и сервис Дія.
Помощь бизнесу на энергостойкость: какие суммы предусмотрены
Размер финансовой поддержки будет зависеть от количества наемных работников:
- от 1 до 4 работников – 15 тыс. грн;
- от 5 до 7 работников – 20 тыс. грн;
- от 8 до 10 работников – 30 тыс. грн.
Вырученные средства предприниматели смогут направить на приобретение генераторов, павербанков, инверторов, аккумуляторов, стабилизаторов напряжения, а также на оплату их установки.
Государственная помощь не подлежит налогообложению.
Кто может получить помощь и как подать заявку
Программа распространяется на физических лиц-предпринимателей, частные предприятия и общества с ограниченной ответственностью, которые отвечают следующим критериям:
- зарегистрированы до 1 апреля 2026 года;
- имеют от одного до десяти наемных работников, за которых уплачено ЕСВ;
- не имеют налоговой задолженности;
- осуществляют деятельность по предусмотренным программой КВЭДами.
Для получения средств необходимо авторизироваться на портале Дія по КЭП, проверить данные, выбрать направление использования средств, указать IBAN специального счета и подписать заявление.
Соответствие заявителя условиям программы будет проверяться автоматически.
Старт подачи заявлений – 29 ноября.
В правительстве отмечают, что даже в условиях ограниченных финансовых ресурсов государство продолжает искать возможности для поддержки предпринимателей. Ведь от стабильной работы бизнеса зависит экономическая устойчивость страны и поступления в бюджет, из которого финансируется оборона.