Малый бизнес в Украине сможет получить от 15 до 30 тыс. грн государственной помощи на приобретение энергооборудования, чтобы продолжать работу в условиях отключений электроэнергии. Подать заявку можно через портал Дія.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий и сервис Дія.

Помощь бизнесу на энергостойкость: какие суммы предусмотрены

Размер финансовой поддержки будет зависеть от количества наемных работников:

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от 1 до 4 работников – 15 тыс. грн;

от 5 до 7 работников – 20 тыс. грн;

от 8 до 10 работников – 30 тыс. грн.

Вырученные средства предприниматели смогут направить на приобретение генераторов, павербанков, инверторов, аккумуляторов, стабилизаторов напряжения, а также на оплату их установки.

Государственная помощь не подлежит налогообложению.

Кто может получить помощь и как подать заявку

Программа распространяется на физических лиц-предпринимателей, частные предприятия и общества с ограниченной ответственностью, которые отвечают следующим критериям:

зарегистрированы до 1 апреля 2026 года;

имеют от одного до десяти наемных работников, за которых уплачено ЕСВ;

не имеют налоговой задолженности;

осуществляют деятельность по предусмотренным программой КВЭДами.

Для получения средств необходимо авторизироваться на портале Дія по КЭП, проверить данные, выбрать направление использования средств, указать IBAN специального счета и подписать заявление.

Соответствие заявителя условиям программы будет проверяться автоматически.

Старт подачи заявлений – 29 ноября.

В правительстве отмечают, что даже в условиях ограниченных финансовых ресурсов государство продолжает искать возможности для поддержки предпринимателей. Ведь от стабильной работы бизнеса зависит экономическая устойчивость страны и поступления в бюджет, из которого финансируется оборона.

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