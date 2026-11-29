Малий бізнес в Україні зможе отримати від 15 до 30 тис. грн державної допомоги на придбання енергообладнання, щоб продовжувати роботу в умовах відключень електроенергії. Подати заявку можна через портал Дія.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький та сервіс Дія.

Допомога бізнесу на енергостійкість: які суми передбачені

Розмір фінансової підтримки залежатиме від кількості найманих працівників:

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від 1 до 4 працівників – 15 тис. грн;

від 5 до 7 працівників – 20 тис. грн;

від 8 до 10 працівників – 30 тис. грн.

Отримані кошти підприємці зможуть спрямувати на придбання генераторів, павербанків, інверторів, акумуляторів, стабілізаторів напруги, а також оплату їх встановлення.

Державна допомога не підлягає оподаткуванню.

Хто може отримати допомогу та як подати заявку

Програма поширюється на фізичних осіб-підприємців, приватні підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю, які відповідають таким критеріям:

зареєстровані до 1 квітня 2026 року;

мають від одного до десяти найманих працівників, за яких сплачено ЄСВ;

не мають податкової заборгованості;

здійснюють діяльність за передбаченими програмою КВЕДами.

Для отримання коштів необхідно авторизуватися на порталі Дія з КЕП, перевірити дані, обрати напрям використання коштів, вказати IBAN спеціального рахунку та підписати заяву.

Відповідність заявника умовам програми перевірятиметься автоматично.

Старт подання заяв — 29 листопада.

В уряді наголошують, що навіть в умовах обмежених фінансових ресурсів держава продовжує шукати можливості для підтримки підприємців. Адже від стабільної роботи бізнесу залежать економічна стійкість країни та надходження до бюджету, з якого фінансується оборона.

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