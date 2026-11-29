До 30 тис. грн на енергообладнання: в Україні запускають програму для малого бізнесуДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- В Україні запрацювала програма одноразової допомоги малому бізнесу для забезпечення роботи під час відключень світла.
- Розмір виплати залежить від кількості офіційно працевлаштованих співробітників, а кошти можна використати на обладнання для резервного живлення.
- Подати заявку можна онлайн через Дію, однак підприємцям потрібно відповідати умовам програми.
Малий бізнес в Україні зможе отримати від 15 до 30 тис. грн державної допомоги на придбання енергообладнання, щоб продовжувати роботу в умовах відключень електроенергії. Подати заявку можна через портал Дія.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький та сервіс Дія.
Допомога бізнесу на енергостійкість: які суми передбачені
Розмір фінансової підтримки залежатиме від кількості найманих працівників:
- від 1 до 4 працівників – 15 тис. грн;
- від 5 до 7 працівників – 20 тис. грн;
- від 8 до 10 працівників – 30 тис. грн.
Отримані кошти підприємці зможуть спрямувати на придбання генераторів, павербанків, інверторів, акумуляторів, стабілізаторів напруги, а також оплату їх встановлення.
Державна допомога не підлягає оподаткуванню.
Хто може отримати допомогу та як подати заявку
Програма поширюється на фізичних осіб-підприємців, приватні підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю, які відповідають таким критеріям:
- зареєстровані до 1 квітня 2026 року;
- мають від одного до десяти найманих працівників, за яких сплачено ЄСВ;
- не мають податкової заборгованості;
- здійснюють діяльність за передбаченими програмою КВЕДами.
Для отримання коштів необхідно авторизуватися на порталі Дія з КЕП, перевірити дані, обрати напрям використання коштів, вказати IBAN спеціального рахунку та підписати заяву.
Відповідність заявника умовам програми перевірятиметься автоматично.
Старт подання заяв — 29 листопада.
В уряді наголошують, що навіть в умовах обмежених фінансових ресурсів держава продовжує шукати можливості для підтримки підприємців. Адже від стабільної роботи бізнесу залежать економічна стійкість країни та надходження до бюджету, з якого фінансується оборона.