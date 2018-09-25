Нардеп Грановский настаивает на продолжении расследования смерти Дмитрия Ржевского

Народный депутат Украины Александр Грановский обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с целью дать ход расследованию загадочной смерти киевлянина Дмитрия Ржавского.

Следствие придерживается версии самоубийства, но факты говорят о другом.

Об этом рассказал Александр Грановский на своей странице в Facebook. Депутат озаглавил пост не для слабонервных. Грановский пишет, что к нему обратился Александр Ржавский, в прошлом – коллега по Верховной Раде.

Летом сын Ржавского Дмитрий ушел из жизни. Следствие считает, что до самоубийства его довел как раз отец.

– По состоянию на эту минуту, я имею все основания утверждать, что следствие, как минимум, не торопится с выводами, а, как максимум, не находит времени отработать все версии самоубийства или же убийства, если судьба распорядилась именно так, – заявил Александр Грановский.

Нардеп называет сразу несколько причин, которые дают повод засомневаться в версии про самоубийство.

Первая из них касается мотива.

– Я провел несколько встреч на эту тему с теми, кто хорошо знал семью и все без исключения очевидцы отказываются поверить в версию следствия. Мой личный жизненный опыт тоже мне подсказывает, что хоть эту версию отбрасывать нельзя, но и полагаться только на нее халатно, я бы сказал, – пишет Грановский.

Он указывает на нехарактерное для таких случаев поведение погибшего: За 20 минут до трагедии Дмитрий заехал в продуктовый магазин, где купил овощи и фрукты для детей, а поздней через несколько минут, забыв жевательные резинки, вернулся в этот же магазин.

Грановский пишет, что, по словам близких, Дмитрий страдал гемофобией, то есть, терял сознание при виде крови.

Также депутат упоминает, что погибший был левшой, тогда как характер нанесения повреждений указывает на то, что они наносились человеком, который обычно все делает правой рукой. Грановский уверен, что игнорировать это обстоятельство невозможно.

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Ну а самое странное то, что после смерти (время которой определили эксперты), мобильный телефон Дмитрия еще 6 часов был в сети, передвигался, кто-то играл в игры в этом телефоне, после чего он оказался в автомобиле возле уже покойного Дмитрия.

Нардеп получил заверения от Авакова по поводу передачи уголовного дела для проведения расследования в Главное Следственное Управление Нацполиции.

Напомним, что 2 июля убито киевского бизнесмена Дмитрия Ржевского, правоохранители не исключают, что это – самоубийство.