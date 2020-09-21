У Совіньйоні під Одесою під час масового заходу відбулися сутички між противниками та прихильниками партії ОПЗЖ.

Правоохоронці, які прибули на місце конфлікту, затримали майже 50 осіб, у яких також було вилучено газові балончики, ножі та телескопічні дубинки.







Сутички та зброя: під Одесою під час з’їзду партії поліція затримала майже 50 осіб / 2 фотографии

Наразі затримані перебувають в Таїровському відділку поліції.

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Найближчим часом буде вирішено питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст.263 – Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу КК України.

Нардепа від ОПЗЖ облили зеленкою

Наприкінці липня депутата від партії Опозиційна платформа – За життя Олега Волошина облили зеленкою біля Верховної Ради.

Волошин приїхав на засідання парламенту, але біля входу на нього чекали обурені активісти.

Під час одого зі своїх виступів депутат заявив, що Україна не має державного суверенітету.