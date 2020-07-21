Депутата от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Олега Волошина облили зеленкой возле Верховной Рады.

Так его встретили активисты, когда он прибыл на заседание парламента.

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Такие действия были вызваны после того, как в пятницу народный депутат заявил, что у Украины нет суверенитета.

Після п‘ятничної заяви депутата ОПЗЖ Олега Волошина про «відсутність сувернітету» в України, його ось так сьогодні зустріли під ВР pic.twitter.com/3WsEXgQflb — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 21, 2020

В тот же день нардепы призвали спикера парламента Дмитрия Разумкова обратить внимание на заявление члена ОПЗЖ Олега Волошина.

Во время заседания 17 июля депутаты от партий Европейская солидарность, Голос и групп За будущее, Доверие собрались возле трибуны и требовали привлечь к этому делу правоохранителей. Они осудили высказывания Волошина и считают, что такой человек не может быть нардепом.

В тот день при рассмотрении обращения Верховной Рады к парламентам других стран с заявлением об осуждении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в оккупированном Крыму и Севастополе Олег Волошин заявил, что страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над Крымом.