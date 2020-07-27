Слуга народа и ОПЗЖ: за кого проголосовали бы украинцы на выборах в Раду сейчас

За партию Слуга народа сейчас бы на выборах проголосовали бы 28% избирателей.
На второй месте Оппозиционная платформа – За жизнь. За них проголосовали бы 16% украинцев.
Опрос проводился 15-20 июля 2020 года среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях.
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В тройку лидеров вошла партия Европейская солидарность. За нее проголосовали бы 14%.
За Батькивщину отдали бы голоса 10% избирателей.
Партии, которые набрали менее 5%:
- Радикальная партия – 4%,
- Партия Сила и честь — 4%
- Партия Шария — 3%
- Всеукраинское объединение Свобода — 3%
- Партия Украинская стратегия — 3%
2% опрошенных проголосовали бы против всех или испортили бы бюллетень, 11,2% затруднились с ответом, а 10,7% заявили, что не пошли бы на выборы.
Соцопрос Рейтинга о выборах президента
Владимир Зеленский победил бы на выборах президента, если бы они проходили в ближайшее время. За него отдали бы голоса 30,2% украинских избирателей.
В тройку лидеров вошли Юрий Бойко из Оппозиционной платформы – За жизнь и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко.
За них бы проголосовали 14,4% и 13,7% украинцев соответственно.
Источник: Рейтинг