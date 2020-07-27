Слуга народа и ОПЗЖ: за кого проголосовали бы украинцы на выборах в Раду сейчас

За партию Слуга народа сейчас бы на выборах проголосовали бы 28% избирателей.

На второй месте Оппозиционная платформа – За жизнь. За них проголосовали бы 16% украинцев.

Опрос проводился 15-20 июля 2020 года среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях.

Читайте: 54% считают вредным приглашение иностранцев в органы власти и госкомпании – соцопрос

В тройку лидеров вошла партия Европейская солидарность. За нее проголосовали бы 14%.

За Батькивщину отдали бы голоса 10% избирателей.

Партии, которые набрали менее 5%:

Радикальная партия – 4%,

Партия Сила и честь — 4%

Партия Шария — 3%

Всеукраинское объединение Свобода — 3%

Партия Украинская стратегия — 3%

2% опрошенных проголосовали бы против всех или испортили бы бюллетень, 11,2% затруднились с ответом, а 10,7% заявили, что не пошли бы на выборы.

Соцопрос Рейтинга о выборах президента

Владимир Зеленский победил бы на выборах президента, если бы они проходили в ближайшее время. За него отдали бы голоса 30,2% украинских избирателей.

В тройку лидеров вошли Юрий Бойко из Оппозиционной платформы – За жизнь и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко.

За них бы проголосовали 14,4% и 13,7% украинцев соответственно.

Источник: Рейтинг