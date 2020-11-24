В США зафиксировали исторический рекорд показателей фондового индекса Dow Jones

В Соединенных Штатах Америки зафиксировали исторический рекорд показателей фондового индекса Dow Jones. Это индекс ценных бумаг, который охватывает 30 крупнейших американских компаний.

24 ноября он приблизился к 30 тыс. пунктам. С такой информацией выступил в Белом доме Дональд Трамп.

Он поздравил население во время короткой незапланированной пресс-конференции, которая длилась всего одну минуту.

— За период работы администрации Трампа это уже 48-й случай, когда мы побили рекорд.

Фондовые индексы США бьют рекорды из-за двух инфоповодов. Во-первых, из-за новостей об эффективности вакцины от коронавируса. А во-вторых, из-за заявления Трампа о передаче власти новому президенту Джо Байдену.

Трамп готов передать власть

Дональд Трамп заявил о готовности начать передачу власти Джо Байдену, который накануне победил на выборах в США.

При этом Трамп подчеркнул, что будет продолжать бороться в судах.