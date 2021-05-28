Недавнее возобновление работ по строительству Северного потока-2 и отмена части американских санкций стали неприятными новостями для Украины, которая много лет выступает против его завершения и запуска.

В России уже начали праздновать свою победу. Якобы в этом году удастся достроить газопровод.

Однако даже несмотря на то, что до завершения проекта остается не так много времени, Украина не собирается оставлять противостояние Северному потоку-2.

Факты ICTV пообщались с экспертами и узнали их мнение относительно последних событий вокруг Северного потока-2.

Три сценария

В настоящее время большинство экспертов сходятся во мнении, что есть три основных сценария развития событий. Первый – это возвращение американских санкций и остановка строительства Северного потока-2 или его значительное замедление.

Советник вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Светлана Залищук говорит о том, что сейчас есть неплохой шанс, что Соединенные Штаты по собственной воле вернут санкции против российского газопровода.

– Буквально на прошлой неделе в Конгрессе зарегистрировали законопроект под названием Акт о бесконечных границах. Речь идет в первую очередь о безопасности Китая, но законодатели использовали этот проект, чтобы бороться и с Россией, которая проявляет свою агрессию. Если эти поправки примут, то мы имеем хорошие шансы, что американцы вернут санкции (против Северного потока-2, – Ред.), – говорит Залищук.

Второй сценарий – это завершение строительства к осени, когда должны состояться выборы в немецкий Бундестаг. В таком случае Украине придется работать с европейскими партнерами, чтобы отсрочить его запуск.

Дело в том, что сейчас партия Зеленые, которая является противником Северного потока-2, имеет неплохие шансы пройти в парламент и занять место в коалиции. Многие считают, что она сможет остановить планы Германии по российскому проекту.

Президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар считает – возможно, именно замедление проекта сейчас является целью.

– Я не исключаю, что хитрость тактики администрации Байдена заключается в том, чтобы, с одной стороны, показать, что они действуют иначе, чем Трамп. С другой – потянуть время до немецких парламентских выборов, до возникновения новой коалиции, где, очевидно, будут иметь важную роль Зеленые, которые выступят с инициативой моратория для этого проекта, – говорит эксперт.

Параллельно с этим Украина должна готовиться и к третьему сценарию, в котором Зеленые ничего не смогут сделать, а Россия вплотную подойдет к запуску трубы.

Тогда нам нужно будет работать с европейскими партнерами, чтобы убедить их в том, что Газпром нарушает законодательство, в частности третий энергетический пакет ЕС.

– С нашей точки зрения Северный поток-2 не соответствует ему и тем правилам, которые действуют на территории Евросоюза. Мы должны работать с Брюсселем, с европейскими властями, чтобы они использовали свои законодательные, а также исполнительные инструменты и механизмы с целью остановить работу с тем аргументом, что это просто не соответствует европейскому законодательству, – говорит Залищук.

Усилия Украины

При любом сценарии Украина не оставит усилий, чтобы убедить мировое сообщество в том, что Северный поток-2 – исключительно геополитический проект.

В дальнейшем будет работать над этим и Нафтогаз, который прилагал немалые усилия в газовой “войне” против российского Газпрома.

– Борьба с достройкой Северного потока-2 является приоритетным направлением для национальной акционерной компании, поскольку это национальная задача для Украины – сделать все возможное, чтобы Северный поток-2 не был достроен. К сожалению, в последние месяцы мы видим определенную пробуксовку по применению действенных санкций со стороны США. Сейчас мы ищем новые подходы, как предоставить новую динамику этому процессу, учитывая изменения в Соединенных Штатах, – сказал руководитель Нафтогаза Юрий Витренко.

Кроме того, Украина и в дальнейшем будет говорить о вещах, на которые мало обращают внимания в контексте Северного потока-2. Например, о его неактуальности в разрезе борьбы с глобальным потеплением.

Фактически, нужно постоянно напоминать нашим партнерам о рисках, которые несет завершение строительства и ввода в эксплуатацию российской трубы.

– Что нужно Украине? Нам нужно концентрироваться на тех аспектах Северного потока-2 и всей российской эпопеи о “потоках”, которые остаются несколько в тени, или о них поверхностно говорят, мало обращают внимания. Нужно показывать, что именно эти аспекты, если их учесть, ставят под сомнение саму идею газовых потоков в Европу как таковую, – объясняет Гончар.

По его мнению, ближайшие недели покажут, какой сценарий развития событий будет наиболее вероятным.

А Витренко надеется, что после усиления украинской команды, работающей против Северного потока-2, мы уже через несколько месяцев увидим положительную для Украины динамику. То есть, что его не смогут достроить и потери санкций, которые есть сегодня, не будут критичными.

Коварная сертификация

Но не нужно забывать и о сертификации, которую должен пройти российский проект для запуска в эксплуатацию. Здесь уже одного энтузиазма Германии будет мало.

Конечно, Россия может пойти на радикальные шаги и заявить о том, что один из газопроводов, идущих в Европу, вышел из строя, поэтому необходимо как можно быстрее настроить поставки через другой канал, которым “случайно” окажется почти достроенный Северный поток-2.

Но даже это не должно стать помехой его критикам, ведь слишком много вопросов остаются витать “в воздухе”.

– Остаются нерешенными вопросы, связанные с сертификацией, поскольку компания-сертификатор вышла из проекта. Также и страховая компания. То есть проблем еще будет немало. Как бы лояльно к проекту ни относились в Германии, все же немецкие регуляторные органы, органы технического надзора не будут закрывать глаза на эти вещи, – объясняет Гончар.

Мы можем надеяться и на то, что труба будет работать только на 50% мощности, согласно ограничениям европейских законов, но Россия не раз находила “слабые места” в них и работала, как ей заблагорассудится.

Работать и оставаться непоколебимыми в вопросе Северного потока-2 – вот что остается сегодня Украине. А рано или поздно это поймут и союзники. Вопрос лишь в том, какой ценой?