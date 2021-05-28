Нещодавнє відновлення робіт з будівництва Північного потоку-2 та скасування частини американських санкцій стали неприємними новинами для України, яка багато років виступає проти його завершення та запуску.

В Росії вже почали святкувати свою перемогу. Нібито цього року вдасться добудувати газопровід.

Проте навіть попри те, що до завершення проекту залишається не так багато часу, Україна не збирається полишати протистояння Північному потоку-2.

Факти ICTV поспілкувалися з експертами і дізналися їхню думку щодо останніх подій навколо Північного потоку-2.

Три сценарії

Нині більшість експертів сходяться на думці, що є три основні сценарії розвитку подій. Перший – це повернення американських санкцій та зупинка будівництва Північного потоку-2 або його значне сповільнення.

Радниця віце-прем’єр-міністра з європейської і євроатлантичної інтеграції Світлана Заліщук каже про те, що нині є непоганий шанс, що Сполучені Штати самі прийдуть до того, що повернуть санкції проти російського газопроводу.

– Буквально минулого тижня в Конгресі зареєстрували законопроект під назвою Акт про нескінченні кордони. Йдеться насамперед про безпеку Китаю, але законодавці використали цей проект, щоб боротися і з Росією, яка проявляє свою агресію. Якщо ці правки схвалять, то ми маємо хороші шанси, що самі американці повернуть санкції (проти Північного потоку-2, – Ред.), – каже Заліщук.

Другий сценарій – це завершення будівництва до осені, коли мають відбутися вибори в німецький Бундестаг. У такому випадку Україні доведеться працювати з європейськими партнерами, щоб відтермінувати його запуск.

Справа в тому, що нині партія Зелені, яка є противником Північного потоку-2, має непогані шанси пройти в парламент та зайняти місце у коаліції. Багато хто вважає, що вона зможе зупинити плани Німеччини щодо російського проекту.

Президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар вважає – можливо, саме сповільнення проекту нині є метою.

– Я не виключаю, що хитрість тактики адміністрації Байдена полягає у тому, щоб, з одного боку, показати, що вони діють інакше, аніж Трамп. З іншого – потягнути час до німецьких парламентських виборів, до виникнення нової коаліції, де, очевидно, матимуть вагоме місце Зелені, які виступлять з ініціативою мораторію для цього проекту, – каже експерт.

Паралельно з цим Україна має готуватися і до третього сценарію, в якому Зелені нічого не зможуть зробити, а Росія впритул підійде до запуску труби.

Тоді нам потрібно буде працювати з європейськими партнерами, щоб переконати їх у тому, що Газпром порушує законодавство, зокрема третій енергетичний пакет ЄС.

– З нашого погляду Північний потік-2 не відповідає йому і тим правилам, які діють на території Євросоюзу. Ми маємо працювати з Брюсселем, з європейськими владами, щоб вони використали свої законодавчі, а також виконавчі інструменти й механізми, щоб зупинити роботу з тим аргументом, що це просто не відповідає європейському законодавству, – каже Заліщук.

Зусилля України

За будь-якого сценарію Україна не полишатиме зусиль для того, щоб переконати світову спільноту, що Північний потік-2 – виключно геополітичний проект.

Надалі працюватиме над цим і Нафтогаз, який докладав чималих зусиль у газовій “війні” проти російського Газпрому.

– Боротьба з добудовою Північного потоку-2 є пріоритетним напрямом для національної акціонерної компанії, оскільки це національна задача для України – зробити все можливе, щоб Північний потік-2 не був добудований. На жаль, останніми місяцями ми бачимо певну пробуксовку щодо застосування дієвих санкцій з боку США. Нині ми шукаємо нові підходи, як надати нову динаміку цьому процесу, з огляду на зміни в Сполучених Штатах, – сказав керівник Нафтогазу Юрій Вітренко.

Крім того, Україна має й надалі говорити про речі, на які мало звертають уваги в контексті Північного потоку-2. Наприклад, його неактуальність у розрізі боротьби з глобальним потеплінням.

Фактично, повсякчас нагадувати нашим партнерам про ризики, які несе завершення будівництва і введення в експлуатацію російської труби.

– Та що потрібно Україні? Нам потрібно концентруватися на тих аспектах Північного потоку-2 та всієї російської епопеї про “потоки”, які залишаються дещо в тіні, чи про них поверхнево говорять, мало звертають уваги. Потрібно показувати, що саме ці аспекти, якщо їх врахувати, ставлять під сумнів ідею газових потоків до Європи як таку, – пояснює Гончар.

На його думку, найближчі тижні покажуть, який сценарій розвитку подій буде найімовірнішим.

А Вітренко сподівається, що після посилення української команди, що працює проти Північного потоку-2, ми вже за кілька місяців побачимо позитивну для України динаміку. Тобто, що його не зможуть добудувати і втрати санкцій, які є сьогодні, не будуть критичними.

Підступна сертифікація

Та не потрібно забувати й про сертифікацію, яку має пройти російський проект для запуску в експлуатацію. Тут вже одного ентузіазму Німеччини буде замало.

Звичайно, Росія може піти на радикальні кроки і заявити про те, що один з газопроводів, що йдуть в Європу, вийшов з ладу, а тому необхідно якомога швидше налаштувати постачання через інший канал, яким “випадково” виявиться майже добудований Північний потік-2.

Та навіть це не має стати на заваді його критикам, адже занадто багато питань залишаються витати “у повітрі”.

– Залишаються невирішеними питання, пов’язані з сертифікацією, оскільки компанія-сертифікатор вийшла з проекту. Так само й страхова компанія. Тобто труднощів ще буде чимало. Яким би лояльним до проекту не було ставлення в Німеччині, але німецькі регуляторні органи, органи технічного нагляду не закриватимуть очі на ці речі, – пояснює Гончар.

Ми можемо сподіватися і на те, що труба працюватиме лише на 50% потужності, згідно з обмеженнями європейських законів, але Росія не раз знаходила “слабкі місця” у них і працювала так, як їй заманеться.

Працювати і залишатися непохитними у питанні Північного потоку-2 – ось що залишається сьогодні Україні. А рано чи пізно це зрозуміють і союзники. Питання лиш в тому, якою ціною?