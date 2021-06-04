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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Нужно перенести переговоры из Минска — Кравчук

Кравчук

Перенос переговоров Трехсторонней контактной группы из Беларуси позволит изменить их формат.

Об этом в одном из интервью заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его мнению, переговорный процесс мог бы перейти с уровня советников на уровень должностных лиц.

— Сейчас у переговорных групп практически нет полномочий — мы провозглашаем консультативные вещи, — сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ также отметил, что одной из возможных площадок могла бы стать Польша.

Кравчук также добавил, что перенести переговоры из Минска можно только после того, как стороны достигнут консенсуса по этому вопросу.

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Перенос ТКГ в Польшу

Ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцки предложил перенести переговоры ТКГ из Минска в любой город Польши.

По его словам, о таком варианте развития событий заговорил Кравчук.

Дипломат выразил уверенность, что переговоры необходимо вернуть в оффлайн-формат.

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