Если представителей так называемой “ЛНР” допустят к допросу оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Беларуси, то это будет означать, что самопровозглашенный президент Беларуси больше не может быть посредником, а Минск — площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

— Если это фактически произойдет, это будет означать одно — Лукашенко больше не может быть посредником, предоставлять Минск как площадку для переговоров. И политическая позиция, отметил председатель нашей делегации Леонид Кравчук, когда он сказал, что Минск не может больше быть площадкой, — она ​​перейдет от политической позиции к конкретным организационным мероприятиям по изменению площадки, — заявил Арестович.

Он также добавил, что Украина в таком случае найдет другую площадку для переговоров.

— А ТКГ всегда найдет другую площадку, даже когда закончатся коронавирусные ограничения, — добавил Арестович.

По мнению Арестовича, сближение Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным уже означает фактическую потерю нейтральности.

— Заявления о том, что процесс интеграции Беларуси и России ускорился, показывают, что есть большой шанс потерять нейтральность Лукашенко в ближайшее время не только де-факто, а и де-юре. Он стал человеком, который уже упал в зависимость от России, как когда-то Янукович, — отметил представитель ТКГ.

Отметим, ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе с лета 2014 года собирается в столице Беларуси как нейтральной территории. В последние месяцы группа ведет переговоры по видеосвязи из-за карантина.

Передача Протасевича террористам из “ЛНР”

Ранее Лукашенко заявил, что готов передать Протасевича террористам из “ЛНР”.

Запрос от последних поступил через так называемую прокуратуру “ЛНР”. Боевики заявили, что намерены проверить Протасевича на причастность к обстрелам мирного населения.