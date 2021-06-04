Потрібно перенести переговори з Мінська – Кравчук

Перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи з Білорусі дозволить змінити їхній формат.
Про це в одному з інтерв’ю заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
На його думку, переговорний процес міг би перейти з рівня радників на рівень посадових осіб.
– Зараз у переговорних груп практично немає повноважень – ми проголошуємо консультативні речі, – сказав Кравчук.
Голова української делегації в ТКГ також зазначив, що однією з можливих платформ для спілкування могла б стати Польща.
Кравчук також додав, що перенести переговори з Мінську можна лише після того, як сторони досягнуть консенсусу з цього питання.
Перенесення ТКГ у Польщу
Раніше посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцьки запропонував перенести переговори ТКГ з Мінську до будь-якого міста Польщі.
За його словами, про такий варіант розвитку подій заговорив Кравчук.
Дипломат висловив впевненість, що переговори необхідно повернути в оффлайн-формат.