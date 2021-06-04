Потрібно перенести переговори з Мінська – Кравчук

Перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи з Білорусі дозволить змінити їхній формат.

Про це в одному з інтерв’ю заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

На його думку, переговорний процес міг би перейти з рівня радників на рівень посадових осіб.

– Зараз у переговорних груп практично немає повноважень – ми проголошуємо консультативні речі, – сказав Кравчук.

Голова української делегації в ТКГ також зазначив, що однією з можливих платформ для спілкування могла б стати Польща.

Кравчук також додав, що перенести переговори з Мінську можна лише після того, як сторони досягнуть консенсусу з цього питання.

Перенесення ТКГ у Польщу

Раніше посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцьки запропонував перенести переговори ТКГ з Мінську до будь-якого міста Польщі.

За його словами, про такий варіант розвитку подій заговорив Кравчук.

Дипломат висловив впевненість, що переговори необхідно повернути в оффлайн-формат.