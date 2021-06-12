Еще один шаг: Украина нашла помещение для генконсульства в Хьюстоне

Украина подписала договор на аренду помещения, в котором будет расположено генеральное консульство в Хьюстоне, штат Техас.

Таким образом украинские дипломаты сделали еще один важный шаг для открытия очередного диппредставительства в США.

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Свою подпись на договоре поставила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

— Мы очень рады возможности увеличивать и развивать украинское присутствие в американских регионах. На юге Америки — большая и активная украинская община, — говорится в сообщении.

Посол добавила, что этот регион США имеет огромный потенциал для развития новых стратегических направлений партнерства.

Посольство США примеряло форму сборной Украины

10 июня в Украине американские дипломаты примерили новую форму сборной Украины, на которой изображена карта страны с Крымом и вторая часть лозунга Героям слава!.

Соответствующее фото опубликовано на официальной странице посольства США в Украине.

В частности, форму украинской сборной надела временно поверенная в делах США Кристина Квин, а также 16 дипломатов.