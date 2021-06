10 июня в Украине сотрудники посольства США одели новую форму сборной Украины, где изображена карта страны с Крымом и вторая часть лозунга Героям слава!.

Диппредставительство опубликовало соответствующее фото в Twitter.

Can’t wait for kickoff on Sunday — don’t know who will win, but the Ukrainian team will look great! pic.twitter.com/QZTjNQwmMB

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 10, 2021