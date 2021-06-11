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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Посольство США примеряло скандальную форму сборной Украины на Евро-2020

посольство сша

10 июня в Украине сотрудники посольства США одели новую форму сборной Украины, где изображена карта страны с Крымом и вторая часть лозунга Героям слава!.

Диппредставительство опубликовало соответствующее фото в Twitter.

— С нетерпением ждем первую игру в воскресенье. Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно, — подписали фото.

В частности, форму украинской сборной надела временно поверенная в делах США Кристина Квин, а также 16 дипломатов.

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УЕФА обязал Украину убрать лозунг

Недавно УЕФА обязал Украину убрать часть лозунги с экипировки. В организации провели очередной анализ футбольной формы после запроса со стороны Российского футбольного союза.

В то же время УЕФА разрешил оставить на футболке карту Украины с оккупированным Крымом и лозунг Слава Украине!.

Однако остальную часть лозунга Героям слава! рассматривают как несущее в себе “политический мотив”.

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