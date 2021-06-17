Рада встановила порядок призначення членів Нацради та підвищила їм зарплати

17 червня Верховна Рада України ухвалила законопроект №4107 щодо внесення змін до деяких законодавчих актів для забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (НРУТР).

Відповідно до закону, відновлюється проведення конкурсів та повна ліцензійна діяльність, а також зростає оплата праці членів Нацради та працівників апарату.

Також документ вдосконалює регуляцію порядку призначення та припинення повноважень членів НРУТР, зокрема з дотриманням гендерних принципів. Призначення членів Національної ради на вакантні посади на альтернативній основі виконуватиме Верховна Рада України.

Процедура призначення триватиме протягом шести місяців з дати закінчення повноважень попередніх посадовців. Водночас член апарату буде продовжувати виконувати свою роботу, допоки посаду не обійме інша особа.

Також призначати членів НРУТР може президент України, а для відбору кандидатів можна створити спеціальну конкурсну комісію.

Законопроект №4107 встановлює вимоги до осіб, які претендують на посади членів Нацради, громадських об’єднань та творчих спілок. Зокрема кандидати повинні бути громадянами України, володіти на належному рівні національною мовою, проживати в країні мінімум п’ять років, а також мати відповідну освіту.