Разница между полицией и милицией должна быть не в названии — Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что разница между милицией и полицией должна быть не в названии, а в принципах и отношении к гражданам.

Об этом он заявил 5 июля в Киеве во время торжественного мероприятия, посвященному дню Национальной полиции.

По словам президента, все силовые структуры должны достойно хранить конституционный строй Украины.

— Все граждане нашего государства должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в принципах, в доблести, честности, в отношении к каждому гражданину и каждому человеку. Кроме этого, согласно вызовам, все вы, от рядового до генерала, во взаимодействии с другими силами сектора безопасности должны достойно хранить конституционный строй Украины, защищать суверенитет и неприкосновенность государства в условиях службы в боевых условиях на украинском Донбассе, — заявил Зеленский.

Академия МВД выпустила почти 600 офицеров полиции, Зеленский наградил лучших выпускников и отметил преподавателей Академии.

Разница между милицией и полицией должна быть не в названии, а в принципах — Зеленский / 3 фотографии

Торжества посвятили шестой годовщине создания Нацполиции Украины. За это время ее ряды пополнило более 60 тыс. сотрудников. Средний возраст полицейских в Украине на сегодня — 36 лет.

Напомним, день Национальной полиции Украины ежегодно отмечают 4 июля. В 2021 году украинские полицейские празднуют свой первый юбилей — пять лет.