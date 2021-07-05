Глава держави Володимир Зеленський заявив, що різниця між міліцією і поліцією повинна бути не у назві, а в принципах і ставленні до громадян.

Про це він заявив 5 липня в Києві під час урочистого заходу, присвяченого дню Національної поліції.

За словами президента, всі силові структури повинні гідно зберігати конституційний лад України.

– Всі громадяни нашої держави повинні відчувати, що різниця між міліцією і поліцією не в назві, а в принципах, в доблесті, доброчесності, у ставленні до кожного громадянина та кожної людини. Крім цього, згідно з викликами, всі ви, від рядового до генерала, у взаємодії з іншими силами сектору безпеки повинні гідно захищати конституційний лад України, захищати суверенітет і недоторканність держави в умовах служби в бойових умовах на українському Донбасі, – заявив Зеленський.

Академія МВС випустила майже 600 офіцерів поліції, Зеленський нагородив кращих випускників і відзначив викладачів Академії.

Урочистості присвятили шостій річниці створення Нацполіції України. За цей час її лави поповнило понад 60 тисяч працівників. Середній вік поліціянтів в Україні на сьогодні — 36 років.

Нагадаємо, день Національної поліції України щорічно відзначають 4 липня. У 2021 році українські поліцейські святкують свій перший ювілей – п’ять років.