Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в отношении Северного потока-2 Украина придерживается четкой позиции — проект не должен быть запущен.

— Мы сейчас двигаемся по плану А, об этом сегодня очень четко сказал президент, мы выступаем против этого проекта.

Министр заявил, что газопровод создает прежде всего угрозу безопасности, а не экономике.

— Экономика здесь важна — это большие деньги, 3 млрд, которые мы зарабатываем на транзите. Но даже если достроить Северный поток-2 и сохранить транзит через Украину, что вполне возможно, то вопросы потери безопасности мы никак не можем компенсировать, и это ключевой вопрос.

Несмотря на то, что Украина действует по плану А и не ведет никаких официальных переговоров о компенсациях, не исключается ни один сценарий развития событий.

— Это если бы вас спросили перед футбольным матчем, готовы ли вы на послематчевую серию пенальти. Безусловно, вы хотите победить в основное время и это ваша цель, но как человек разумный вы подготовите своих футболистов просто впрок, чтобы было, — сравнил Кулеба.

Именно поэтому, по словам министра, Украина сформулировала два основных принципа, при которых разговор может идти о компенсации.

— Первый принцип — это безопасность, то есть как будет гарантироваться безопасность государства, и второй — обеспечение выполнения договоренностей

По мнению Кулебы, даже если Украина достигнет договоренности с РФ, а Германия что-то гарантирует, то заставить Россию соблюдать договоренности — это вопрос, на который нет ответа.