Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що стосовно Північного потоку-2 Україна дотримується чіткої позиції – проект не має бути запущений.

– Ми зараз рухаємось за планом А, про це сьогодні дуже чітко сказав президент, що ми виступаємо проти цього проекту.

Міністр заявив, що газогін створює передусім загрозу безпеці, а не економіці.

– Економіка тут важлива – це великі гроші, 3 млрд, які ми заробляємо на транзиті. Але навіть якщо добудувати Північний потік-2 і зберегти транзит через Україну, що цілком можливо, то безпекові втрати ми ніяк не можемо компенсувати, і це ключове питання.

Попри те, що Україна діє за планом А і не веде жодних офіційних перемовин щодо компенсацій, не виключається жоден сценарій розвитку подій.

– Це якби вас запитали перед футбольним матчем, чи готові ви на післяматчеву серію пенальті. Безумовно, ви хочете перемогти у основний час і це ваша мета, але як людина розумна ви підготуєте своїх футболістів просто про запас, щоб було, – порівняв Кулеба.

Саме тому, за словами міністра, Україна сформулювала два основних принципи, за яких розмова може йти про компенсації.

– Перший принцип – це безпека, тобто як буде гарантуватися безпека держави, і другий – забезпечення виконання домовленостей

На думку Кулеби, навіть якщо Україна досягне домовленості із РФ, а Німеччина щось гарантує, то змусити Росію дотримуватись домовленостей – це питання, на яке немає відповіді.