Украина сделала достаточно для подтверждения вступления в НАТО и ЕС — Зеленский

Украина сделала достаточно для того, чтобы получить подтверждение относительно вступления в НАТО и Европейский Союз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме Украина 30. Международная политика.

— Наше государство и украинский народ уже сделали достаточно, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина будет членом Европейского Союза и НАТО.

Президент подчеркнул, что членство в Североатлантическом Альянсе и ЕС является приоритетом внешней политики. Он отметил, что значительное количество украинцев поддерживает вступление в НАТО и ЕС, ведь это гарантирует безопасность.

Также Владимир Зеленский напомнил о том, что на саммите НАТО было подтверждено обещание принять Украину.