Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

12 июля в 11.00 по киевскому времени глава государства встретится с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообщается с Владимиром Зеленским во время ужина в федеральной канцелярии в 20.00.

Президент Украины намерен обсудить усиление роли Германии в Нормандском формате, прекращение войны на востоке Украины, строительство газопровода Северный поток-2 и двустороннее экономическое сотрудничество.

Кроме того, во время рабочего визита в Германию Зеленский встретится с главой Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.