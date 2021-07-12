Президент України Володимир Зеленський прибув із дводенним робочим візитом до Німеччини.

12 липня об 11.00 за київським часом глава держави зустрінеться із Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель поспілкується із Володимиром Зеленським під час вечері у федеральній канцелярії о 20.00.

Президент України має намір обговорити посилення ролі Німеччини в Нормандському форматі, припинення війни на сході України, будівництво газопроводу Північний потік-2 і двостороннє економічне співробітництво.

Крім того, під час робочого візиту до Німеччини Зеленський зустрінеться із головою Християнсько-демократичного союзу, прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом.