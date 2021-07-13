Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в Берлине. Лидеры уже успели провести совместный брифинг и сделали несколько важных заявлений.

Так, Ангела Меркель анонсировала, что Германия предоставит Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Правда канцлер не уточнила, какой именно это будет препарат.

Еще одним важным вопросом, на который Меркель обратила внимание, был Северный поток-2 и его угрозы для Украины. Канцлер заявила, что Украина должна остаться страной-транзитером газа и после запуска газопровода.

Также она анонсировала, что обсудит этот вопрос с президентом США Джо Байденом 15 июля во время визита в Вашингтон.

— Мы хотим добиться того, чтобы транзит газа через Украину оставался и в будущем. Мы хотим, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа даже после завершения строительства газопровода Северный поток-2, — заявила канцлер.

Ангела Меркель заверила, что Германия и в дальнейшем будет выступать за достижение мира в Украине. Но канцлер признала, что в Минских договоренностях не хватает прогресса. А Германия со своей стороны хотела бы, чтобы на оккупированных территориях прошли выборы.

Сделал несколько важных заявлений во время брифинга и президент Владимир Зеленский. Прежде всего он поблагодарил Ангелу Меркель за неизменную поддержку суверенитета Украины и территориальной целостности.

Также глава государства призвал партнеров Украины оказать давление на Россию для проведения встречи в нормандском формате.

— Я считаю, что ключевые кластеры по выполнению Минских договоренностей — это прекрасный проект, который готовила немецкая сторона совместно с французской. Пока только Россия не согласовала шаги по завершению войны на Донбассе. Мне кажется, что мы все вместе должны обращаться к российской стороне, давить для того, чтобы была встреча в нормандском формате и чтобы мы закончили войну на Востоке Украины, — убежден Владимир Зеленский.

По мнению президента, этот формат может быть не только площадкой для урегулирования ситуации на Донбассе, но и имеет потенциал стать местом, где будут обсуждать энергетическую безопасность Украины, в частности Северный поток-2.

Поскольку, по словам главы государства, запуск газопровода Северный поток-2 представляет потенциальную угрозу для безопасности в регионе. По его мнению, украинский маршрут транспортировки газа в Европу является действительно весомым сдерживающим фактором для России:

— Я считаю, что вопрос Северного потока-2 — и сказал об этом откровенно госпоже Меркель — мы все должны рассматривать с Германией, и с Францией, и с другими участниками нормандского формата, поскольку это неотъемлемый вопрос безопасности в Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы привлечь Соединенные Штаты Америки к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Донбассе:

— Я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в нормандском формате, если его участники будут за. Украина точно поддерживает такой формат, — сказал он.

Владимир Зеленский анонсировал, что во время переговоров с президентом США Джо Байденом поставит вопрос о том, чтобы Штаты присоединились к нормандскому или другому формату переговоров по Донбассу.