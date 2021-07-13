Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілися у Берліні. Лідери вже встигли провести спільний брифінг і зробили кілька важливих заяв.

Так, Ангела Меркель анонсувала, що Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу. Щоправда канцлер не уточнила, який саме це буде препарат.

Ще одним важливим питанням, на яке Меркель звернула увагу, був Північний потік-2 і його загрози для України. Канцлер заявила, що Україна повинна залишитися країною-транзитером газу і після запуску газопроводу.

Також вона анонсувала, що обговорить це питання з президентом США Джо Байденом 15 липня під час візиту до Вашингтона.

– Ми хочемо досягти того, щоб транзит газу через Україну залишався і в майбутньому. Ми хочемо, щоб Україна залишалася транзитною країною для газу навіть після завершення будівництва газопроводу Північний потік-2, – заявила канцлер.

Ангела Меркель запевнила, що Німеччина і надалі виступатиме за досягнення миру в Україні. Але канцлер визнала, що в Мінських домовленостях не вистачає прогресу. А Німеччина зі свого боку хотіла би, щоб на окупованих територіях відбулися вибори.

Зробив декілька важливих заяв під час брифінгу і президент Володимир Зеленський. Передусім він подякував Ангелі Меркель за незмінну підтримку суверенітету України і територіальної цілісності.

Також глава держави закликав партнерів України чинити тиск на Росію для проведення зустрічі у нормандському форматі.

– Я вважаю, що ключові кластери з виконання Мінських домовленостей – це прекрасний проект, який готувала німецька сторона спільно з французькою. Наразі тільки Росія не погодила кроки щодо завершення війни на Донбасі. Мені здається, що ми всі разом повинні звертатись до російської сторони, тиснути для того, щоб була зустріч у нормандському форматі і щоб ми закінчили війну на Сході України, – переконаний Володимир Зеленський.

На думку президента, цей формат може бути не лише майданчиком для врегулювання ситуації на Донбасі, а ще й має потенціал стати місцем, де обговорюватимуть енергетичну безпеку України, зокрема Північний потік-2.

Оскільки, за словами глави держави, запуск газопроводу Північний потік-2 становить потенційну загрозу безпеці в регіоні. На його думку, український маршрут транспортування газу до Європи є дійсно вагомим стримуючим фактором для Росії:

– Я вважаю, що питання Північного потоку-2 – і сказав про це відверто пані Меркель – ми всі повинні розглядати з Німеччиною, і з Францією, і з іншими учасниками нормандського формату, оскільки це невід’ємне питання безпеки в Україні.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що хотів би залучити Сполучені Штати Америки до переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі:

– Я дійсно хотів би, щоб США допомагали нам у вирішенні питання мирного врегулювання на Донбасі й деокупації наших територій. Це буде в нормандському форматі, якщо його учасники будуть за. Україна точно підтримує такий формат, – сказав він.

Володимир Зеленський анонсував, що під час переговорів з президентом США Джо Байденом порушить питання про те, щоб Штати долучилися до нормандського або іншого формату переговорів щодо Донбасу.