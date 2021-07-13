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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Когда нардепы вернутся к работе — график шестой сессии ВР

верховна рада

7 сентября 2021 года народные избранники вернутся к работе после летних каникул. Соответствующий календарный план проведения шестой сессии парламента утвердила Верховная Рада 13 июля.

За проект постановления №5720 проголосовали 340 депутатов во время пленарного заседания во вторник.

График шестой сессии парламента предусматривает:

  • 10 пленарных недель;
  • шесть комитетских недель;
  • четыре недели выделены для работы с избирателями;
  • 10 часов вопросов к правительству в парламенте.

Календарний план шостої сесії ВР

Согласно календарному плану, пятая сессия Верховной Рады заканчивается 23 июля. Таким образом чиновники отправляются в отпуск.

Соответственно шестая сессия начнется 7 сентября 2021 года и продлится до 21 января 2022 года. А с 1 февраля должна начаться седьмая сессия.

Фото: УНИАН

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