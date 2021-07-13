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Анастасія Рогожінська |

Коли нардепи повернуться до роботи – графік шостої сесії ВР

верховна рада

7 вересня 2021 року народні обранці повернуться до роботи після літніх канікул. Відповідний календарний план проведення шостої сесії парламенту затвердила Верховна Рада 13 липня.

За проект постанови №5720 проголосували 340 депутатів під час пленарного засідання у вівторок.

Графік шостої сесії парламенту передбачає:

  • 10 пленарних тижнів;
  • шість комітетських тижнів;
  • чотири тижні виділені для роботи з виборцями;
  • 10 годин запитань до уряду в парламенті.

Календарний план шостої сесії ВР

Згідно з календарним планом, п’ята сесія Верховної Ради закінчується 23 липня. Таким чином чиновники відправляються у відпустку.

Відповідно шоста сесія розпочнеться 7 вересня 2021 року та триватиме до 21 січня 2022-го. А з 1 лютого має розпочатися сьома сесія.

Фото: УНІАН

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