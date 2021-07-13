Коли нардепи повернуться до роботи – графік шостої сесії ВР

7 вересня 2021 року народні обранці повернуться до роботи після літніх канікул. Відповідний календарний план проведення шостої сесії парламенту затвердила Верховна Рада 13 липня.

За проект постанови №5720 проголосували 340 депутатів під час пленарного засідання у вівторок.

Графік шостої сесії парламенту передбачає:

10 пленарних тижнів;

шість комітетських тижнів;

чотири тижні виділені для роботи з виборцями;

10 годин запитань до уряду в парламенті.

Згідно з календарним планом, п’ята сесія Верховної Ради закінчується 23 липня. Таким чином чиновники відправляються у відпустку.

Відповідно шоста сесія розпочнеться 7 вересня 2021 року та триватиме до 21 січня 2022-го. А з 1 лютого має розпочатися сьома сесія.