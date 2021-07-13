Тарас Козак

Печерский районный суд наложил арест на имущество народного депутата от Оппозиционной платформы — За жизнь Тараса Козака, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

— Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака, — сообщили в ведомстве.

Отметим, нардеп подозревается в государственной измене, также против него действуют санкции, введенные за финансирование терроризма.

Дело Медведчука и Козака

В мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене членам ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

По данным следствия, в 2015 году они договорились с чиновниками из РФ о совместной добыче полезных ископаемых на шельфе Черного моря, а это морская экономическая зона Украины, временно оккупированная Россией.

Кроме того, в СБУ заявили, что подозреваемые передавали российским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну.

13 мая Печерский районный суд Киева избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля 2021 года. Затем домашний арест продлили до сентября.

А вот судить Тараса Козака будет труднее: по данным Офиса генпрокурора, нардеп скрывается от правосудия в России.

Сам Медведчук утверждает, что его коллега находится на лечении в Беларуси.

Фото: ОПЗЖ