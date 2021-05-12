Член политической партии ОПЗЖ Виктор Медведчук ознакомился с материалами дела о государственной измене, в которой его подозревают.

Для этого он 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора Украины. После визита он пообщался с журналистами.

По его словам, прокуроры дали ему ознакомиться с копией подозрения, но оригинал не вручили.

Также он сообщил, что его подозревают в совершении государственной измены и в нарушении правил войны, в частности речь идет о разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму.

Адвокат Медведчука отметил, что прокуроры вручили экземпляр сообщения о подозрении. На ознакомление с материалами дела защите дали три часа.

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Дело Медведчука и Козака

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене членам ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Их подозревают в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

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