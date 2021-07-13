Тарас Козак

Печерський районний суд наклав арешт на майно народного депутата від Опозиційної платформи – За життя Тараса Козака, повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

– Так, Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Козака, – повідомили у відомстві.

Зазначимо, нардеп підозрюється в державній зраді, також проти нього діють санкції, введені за фінансування тероризму.

Справа Медведчука і Козака

У травні генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозри у державній зраді членам ОПЗЖ Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку.

За даними слідства, у 2015 році вони домовилися з чиновниками з РФ про спільний видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, а це морська економічна зона України, тимчасово окупована Росією.

Крім того, в СБУ заявили, що підозрювані передавали російським спецслужбам відомості, що містять державну таємницю.

13 травня Печерський районний суд Києва обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року. Потім домашній арешт продовжили до вересня.

А ось судити Тараса Козака буде важче: за даними Офісу генпрокурора, нардеп ховається від правосуддя в Росії.

Сам Медведчук стверджує, що його колега перебуває на лікуванні в Білорусі.

Фото: ОПЗЖ