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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Зеленский не видит конкретики от США и Германии по Северному потоку-2

володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский не видит конкретных действий от лидеров США и Германии по урегулированию ситуации с российским газопроводом Северный поток-2.

Об этом во время брифинга по результатам заседания СНБО сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что после переговоров в США стороны заявили, что не нашли общей позиции.

Несмотря на это, президент благодарен канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Джо Байдену за поддержку суверенитета, территориальной целостности и заявлений о том, что Украина должна остаться транзитной страной.

— Правда, мы не услышали самого интересного — как стороны будут пытаться это обеспечить. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что больше информации о позиции США Владимир Зеленский получит во время официального визита. Сейчас идет подготовка к поездке в Вашингтон, однако точная дата пока неизвестна.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что в случае запуска российского газопровода Украина должна получить гарантии. Глава государства рассчитывает на гарантии газоснабжения на 10-15 лет.

Фото: Офис президента

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