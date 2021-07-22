21 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джозефом Байденом аж 30 августа — после того как наше государство отпразднует 30-ю годовщину независимости.

Однако на сообщение о долгожданной встрече негативно повлияла информация о договоренности США и Германии по российскому газопроводу Северный поток-2.

Теперь Зеленскому придется готовиться не только к разговору об укреплении сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами, но и относительно договоренности по проекту, который вредит нашей стране.

Факты ICTV рассказывают, как реагируют на соглашение США и Германии эксперты и международное сообщество, и как оно повлияет на встречу Зеленского с Байденом.

Неприятная дата

Одной из самых больших проблем встречи является ее дата — 30 августа. Ранее американцы обещали, что Зеленский посетит Белый дом летом, а теперь выясняется, что встреча с Байденом состоится в конце августа.

По мнению соучредителя Национальной платформы Диалог о мире и безопасной реинтеграции Олега Саакяна, ее результаты мы сможем увидеть только в сентябре, или даже позже.

— Замечательно, что эта встреча состоится. С одной стороны, это хороший месендж, ведь президент Зеленский будет вторым лидером с визитом в Соединенные Штаты… Также этот визит дает возможность задать иной тон повестке дня в отношениях США и Украины. Насколько Украина воспользуется этим? Насколько США готовы к этому? Это остается вопросом, на который мы получим ответ только в сентябре, а возможно, и позже, когда сможем оценить результаты этого визита, — считает Саакян.

Кроме того, дата встречи создает и другие проблемы. Во-первых, с Крымской платформой, проведение которой запланировано на 23 августа. Хотя на нее и должны приехать представители 30 стран, возможно, уровень их представительства будет недостаточно высоким.

Если бы встреча Зеленского с Байденом произошла раньше, Соединенные Штаты могли бы способствовать увеличению уровня представительства на Крымской платформе.

Во-вторых, Конгресс будет на каникулах. Председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, что таким образом Байден хочет избежать атмосферы критики во время переговоров с Зеленским.

— Это внутриамериканские игры. В это время Конгресс будет на каникулах. Позицию Байдена по украинскому вопросу в Конгрессе США критикуют все сильнее, даже его родные демократы. Критикуют, надо сказать, по делу. И у Байдена не хотят, чтобы визит президента Зеленского в Вашингтон происходил на фоне противоречий с Конгрессом по украинскому вопросу, — пишет Фесенко.

Политолог Алексей Якубин также считает, что противостояние с Конгрессом сыграло большую роль в назначении даты визита Зеленского.

Однако оно может не завершиться на этом. Возможно, оппозиция будет добиваться переноса визита украинского президента в Белый дом, чтобы представители Конгресса также имели возможность с ним пообщаться.

— Зеленскому будет сложнее встретиться с опозиционно настроенными конгрессменами. Я не исключаю, что 30 августа — не окончательная дата. Может так случиться, что встречу президентов Украины и США перенесут на сентябрь… Часть конгрессменов подготовили обращение к Байдену, чтобы перенести встречу с Зеленским на сентябрь. Может так получиться, что желание встретиться с конгрессменами будет еще больше смещать встречу, — объясняет Якубин.

Среди тем на переговорах президентов следует ожидать ряд вопросов безопасности, вопросов экономического сотрудничества, по рамкам для сотрудничества с Китаем и экологии.

Конфликт с трубой

Конечно, одним из важнейших вопросов на встрече президентов Украины и США станет Северный поток-2, ситуация вокруг которого неприемлема для Украины.

— Меня нелегко шокировать, но меня действительно шокировало решение Байдена отступить перед коррумпированным и геополитическим российско-немецким проектом Северный поток-2, — пишет международный эксперт Андерс Аслунд.

Фактически “за спиной” нашего государства приняли решение, выполнение которого никак не могут гарантировать. Германия должна способствовать продолжению соглашения о транзите газа минимум на 10 лет. То есть к 2034 году, ведь действующий контракт действителен до 2024 года.

Если Россия будет использовать газ для достижения своих геополитических целей, то Берлин должен ввести новые санкции против РФ, благодаря которым уменьшатся поставки российского газа в Европу. Украина же, с которой не проконсультировались относительно соответствующего решения, должна работать над уменьшением “зависимости от российского газа”.

— Переговоры состоялись только с одним союзником: Германией, оставляя вне обсуждения оппонентов Северного потока-2, в частности тех, кто больше всего страдает от него (Украина, Польша, Восточный фланг НАТО и т.д.), и кому Россия и Германия не идут на уступки, — считает экс-служащий Госдепа США, доктор Бенджамин Шмитт.

Фесенко пишет, что Украина должна отстаивать свою позицию в этом вопросе, а не обижаться на действия Германии и США.

— Пафоса много, а сухой политический остаток весьма ограниченный. Поскольку у нас популярна теория зрады, то наверняка найдутся любители кричать про газовый Мюнхен. Я не склонен к таким категорическим оценкам. И не надо обижаться на США и Германию. Они действуют в своих интересах. А их совместное заявление относительно Северного потока-2 и поддержки Украины – это жест доброй воли по отношению к нам. Но так и напрашивается саркастическая аналогия с Будапештским меморандумом, — пишет политолог.

И это правда, что обе страны в вопросе Северного потока-2 руководствуются своими интересами. Германия — получением газа из России, США — налаживанием отношений с немцами.

О попытке угодить Германии говорили достаточно давно. Сейчас же просто оправдываются вполне очевидные прогнозы.

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что новые санкции вряд ли бы смогли остановить Северный поток-2. Поэтому Соединенные Штаты решили не усугублять отношения с Германией и пошли на сделку.

Первой на это решение отреагировали МИД Украины и Польши, которые называют завершение российского проекта новой угрозой для всей Европы.

— Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины, и Центральной Европы в целом. Оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС, — говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Литвы даже назвал это соглашение ошибкой со стороны США и Германии.

По его мнению, запуск российского газопровода возможен, но для него должны сложиться определенные предпосылки. Например, если Россия выведет свои войска с территории Украины.

Подготовка Украины

Несмотря на такое развитие событий, наше государство не собирается сидеть и смотреть, как Россия наращивает влияние в Европе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже сообщил, что Украина инициирует консультации по российской трубе.

— Согласно статье 274 Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по Северному потоку-2, который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин, — написал Кулеба.

Но реально ситуация должна решаться на прямых переговорах лидеров стран. В первую очередь Соединенных Штатов и Украины.

Даже несмотря на то, что в совместном заявлении США и Германии говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства, придется согласовать все позиции, чтобы не допустить повторения Будапештского меморандума.

— Сейчас по Северному потоку-2 мы должны использовать все возможности и шансы, чтобы по меньшей мере замедлить его запуск, поскольку далеко не все процедуры пройдены. И строить вокруг этого коалиции. В то же время мы должны выстраивать конструкции, в которых прописанные гарантии будут иметь механизмы реализации и будут вписаны в геополитическую реальность. Будапештский меморандум продемонстрировал, что написанное на бумаге само по себе не гарантирует его реализацию, — говорит Саакян.

Еврокомиссия сейчас остается “нейтральным игроком” в вопросе Северного потока-2, который внимательно следит за ситуацией. Однако представитель ЕК Тим Макфи уже подтвердил, что российский проект не отвечает интересам Евросоюза.

Также Еврокомиссия готова к переговорам с Украиной, что мы должны использовать в свою пользу, и с ее помощью попытаться активизировать механизмы, которые замедлять если не достройку, то запуск Северного потока-2.

Якубин считает, что одной из целей Байдена могут быть переговоры, когда российский проект уже будет завершен. В таком случае Украине придется представить иную позицию по этому вопросу.

Недостаточно будет еще раз подчеркнуть, что российская труба опасна — нужно будет изменить риторику.

— У нас должно быть четкое понимание, о чем мы будем говорить с Германией и США. Мы будем принимать то, что они нам подготовят, или у нас есть четкое видение этого процесса? Готов ли Киев вступить в переговоры по новому газовому контракту с РФ или мы будем ждать спецпредставителя Германии?… Глава Офиса президента и министр иностранных дел должны будут поехать в США и обсуждать подготовку к встрече (президентов США и Украины, — Ред.). Важно, чтобы Украина не поехала с той повесткой, о которой мы говорим с самого начала… Северный поток-2 есть, но что США могут сделать? Где мы видим США? Нужно ехать с вариантами предложений, — считает политолог.

Новая позиция Вашингтона и Берлина по Северному потоку-2 значительно усложнит будущие переговоры Зеленского с Байденом.

Но, как США и Германия отстаивают свои интересы, так и Украина должна отстаивать свою позицию в вопросе строительства и запуска российского газопровода.

Возможность получения наилучшего сценария для нашего государства уже упущена. Теперь нужно думать, как выходить из этой ситуации.