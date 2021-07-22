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Факты / Украина / Политика

Что не так с соглашением Байдена и Меркель по Северному потоку-2 и причем здесь Будапештский меморандум

Зеленський Байден Меркель
Владислав Бомбела Журналист

21 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джозефом Байденом аж 30 августа — после того как наше государство отпразднует 30-ю годовщину независимости.

Однако на сообщение о долгожданной встрече негативно повлияла информация о договоренности США и Германии по российскому газопроводу Северный поток-2.

Теперь Зеленскому придется готовиться не только к разговору об укреплении сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами, но и относительно договоренности по проекту, который вредит нашей стране.

Факты ICTV рассказывают, как реагируют на соглашение США и Германии эксперты и международное сообщество, и как оно повлияет на встречу Зеленского с Байденом.

Неприятная дата

Одной из самых больших проблем встречи является ее дата — 30 августа. Ранее американцы обещали, что Зеленский посетит Белый дом летом, а теперь выясняется, что встреча с Байденом состоится в конце августа.

По мнению соучредителя Национальной платформы Диалог о мире и безопасной реинтеграции Олега Саакяна, ее результаты мы сможем увидеть только в сентябре, или даже позже.

— Замечательно, что эта встреча состоится. С одной стороны, это хороший месендж, ведь президент Зеленский будет вторым лидером с визитом в Соединенные Штаты… Также этот визит дает возможность задать иной тон повестке дня в отношениях США и Украины.

Насколько Украина воспользуется этим? Насколько США готовы к этому? Это остается вопросом, на который мы получим ответ только в сентябре, а возможно, и позже, когда сможем оценить результаты этого визита, — считает Саакян.

Кроме того, дата встречи создает и другие проблемы. Во-первых, с Крымской платформой, проведение которой запланировано на 23 августа. Хотя на нее и должны приехать представители 30 стран, возможно, уровень их представительства будет недостаточно высоким.

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Если бы встреча Зеленского с Байденом произошла раньше, Соединенные Штаты могли бы способствовать увеличению уровня представительства на Крымской платформе.

Во-вторых, Конгресс будет на каникулах. Председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, что таким образом Байден хочет избежать атмосферы критики во время переговоров с Зеленским.

Это внутриамериканские игры. В это время Конгресс будет на каникулах. Позицию Байдена по украинскому вопросу в Конгрессе США критикуют все сильнее, даже его родные демократы. Критикуют, надо сказать, по делу.

И у Байдена не хотят, чтобы визит президента Зеленского в Вашингтон происходил на фоне противоречий с Конгрессом по украинскому вопросу, — пишет Фесенко.

Политолог Алексей Якубин также считает, что противостояние с Конгрессом сыграло большую роль в назначении даты визита Зеленского.

Конгрес США

Однако оно может не завершиться на этом. Возможно, оппозиция будет добиваться переноса визита украинского президента в Белый дом, чтобы представители Конгресса также имели возможность с ним пообщаться.

— Зеленскому будет сложнее встретиться с опозиционно настроенными конгрессменами. Я не исключаю, что 30 августа — не окончательная дата. Может так случиться, что встречу президентов Украины и США перенесут на сентябрь…

Часть конгрессменов подготовили обращение к Байдену, чтобы перенести встречу с Зеленским на сентябрь. Может так получиться, что желание встретиться с конгрессменами будет еще больше смещать встречу, — объясняет Якубин.

Среди тем на переговорах президентов следует ожидать ряд вопросов безопасности, вопросов экономического сотрудничества, по рамкам для сотрудничества с Китаем и экологии.

Конфликт с трубой

Конечно, одним из важнейших вопросов на встрече президентов Украины и США станет Северный поток-2, ситуация вокруг которого неприемлема для Украины.

— Меня нелегко шокировать, но меня действительно шокировало решение Байдена отступить перед коррумпированным и геополитическим российско-немецким проектом Северный поток-2, — пишет международный эксперт Андерс Аслунд.

Фактически “за спиной” нашего государства приняли решение, выполнение которого никак не могут гарантировать. Германия должна способствовать продолжению соглашения о транзите газа минимум на 10 лет. То есть к 2034 году, ведь действующий контракт действителен до 2024 года.

Північний потік-2

Если Россия будет использовать газ для достижения своих геополитических целей, то Берлин должен ввести новые санкции против РФ, благодаря которым уменьшатся поставки российского газа в Европу. Украина же, с которой не проконсультировались относительно соответствующего решения, должна работать над уменьшением “зависимости от российского газа”.

— Переговоры состоялись только с одним союзником: Германией, оставляя вне обсуждения оппонентов Северного потока-2, в частности тех, кто больше всего страдает от него (Украина, Польша, Восточный фланг НАТО и т.д.), и кому Россия и Германия не идут на уступки, — считает экс-служащий Госдепа США, доктор Бенджамин Шмитт.

Фесенко пишет, что Украина должна отстаивать свою позицию в этом вопросе, а не обижаться на действия Германии и США.

Пафоса много, а сухой политический остаток весьма ограниченный. Поскольку у нас популярна теория зрады, то наверняка найдутся любители кричать про газовый Мюнхен. Я не склонен к таким категорическим оценкам.

И не надо обижаться на США и Германию. Они действуют в своих интересах. А их совместное заявление относительно Северного потока-2 и поддержки Украины – это жест доброй воли по отношению к нам. Но так и напрашивается саркастическая аналогия с Будапештским меморандумом, — пишет политолог.

И это правда, что обе страны в вопросе Северного потока-2 руководствуются своими интересами. Германия — получением газа из России, США — налаживанием отношений с немцами.

О попытке угодить Германии говорили достаточно давно. Сейчас же просто оправдываются вполне очевидные прогнозы.

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Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что новые санкции вряд ли бы смогли остановить Северный поток-2. Поэтому Соединенные Штаты решили не усугублять отношения с Германией и пошли на сделку.

Первой на это решение отреагировали МИД Украины и Польши, которые называют завершение российского проекта новой угрозой для всей Европы.

— Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины, и Центральной Европы в целом. Оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС, — говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Литвы даже назвал это соглашение ошибкой со стороны США и Германии.

По его мнению, запуск российского газопровода возможен, но для него должны сложиться определенные предпосылки. Например, если Россия выведет свои войска с территории Украины.

Подготовка Украины

Несмотря на такое развитие событий, наше государство не собирается сидеть и смотреть, как Россия наращивает влияние в Европе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже сообщил, что Украина инициирует консультации по российской трубе.

— Согласно статье 274 Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по Северному потоку-2, который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин, — написал Кулеба.

Но реально ситуация должна решаться на прямых переговорах лидеров стран. В первую очередь Соединенных Штатов и Украины.

Зустріч Зеленського та Байдена

Даже несмотря на то, что в совместном заявлении США и Германии говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства, придется согласовать все позиции, чтобы не допустить повторения Будапештского меморандума.

— Сейчас по Северному потоку-2 мы должны использовать все возможности и шансы, чтобы по меньшей мере замедлить его запуск, поскольку далеко не все процедуры пройдены. И строить вокруг этого коалиции.

В то же время мы должны выстраивать конструкции, в которых прописанные гарантии будут иметь механизмы реализации и будут вписаны в геополитическую реальность. Будапештский меморандум продемонстрировал, что написанное на бумаге само по себе не гарантирует его реализацию, — говорит Саакян.

Еврокомиссия сейчас остается “нейтральным игроком” в вопросе Северного потока-2, который внимательно следит за ситуацией. Однако представитель ЕК Тим Макфи уже подтвердил, что российский проект не отвечает интересам Евросоюза.

Также Еврокомиссия готова к переговорам с Украиной, что мы должны использовать в свою пользу, и с ее помощью попытаться активизировать механизмы, которые замедлять если не достройку, то запуск Северного потока-2.

Якубин считает, что одной из целей Байдена могут быть переговоры, когда российский проект уже будет завершен. В таком случае Украине придется представить иную позицию по этому вопросу.

Недостаточно будет еще раз подчеркнуть, что российская труба опасна — нужно будет изменить риторику.

— У нас должно быть четкое понимание, о чем мы будем говорить с Германией и США. Мы будем принимать то, что они нам подготовят, или у нас есть четкое видение этого процесса? Готов ли Киев вступить в переговоры по новому газовому контракту с РФ или мы будем ждать спецпредставителя Германии?…

Глава Офиса президента и министр иностранных дел должны будут поехать в США и обсуждать подготовку к встрече (президентов США и Украины, — Ред.). Важно, чтобы Украина не поехала с той повесткой, о которой мы говорим с самого начала… Северный поток-2 есть, но что США могут сделать? Где мы видим США? Нужно ехать с вариантами предложений, — считает политолог.

Новая позиция Вашингтона и Берлина по Северному потоку-2 значительно усложнит будущие переговоры Зеленского с Байденом.

Но, как США и Германия отстаивают свои интересы, так и Украина должна отстаивать свою позицию в вопросе строительства и запуска российского газопровода.

Возможность получения наилучшего сценария для нашего государства уже упущена. Теперь нужно думать, как выходить из этой ситуации.

Фото: Dreamstime, Getty Images

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