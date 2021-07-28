НАБУ и САП просят Высший антикоррупционный суд взять под стражу Януковича и его сына

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура просят Высший антикоррупционный суд взять под стражу бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына.

В НАБУ объяснили просьбу о такой мере пресечения тем, что они оба являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением.

— Действия экс-президента квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 УК Украины, его сына — по ч.5 ст.27 ч.5 ст. 191 УК Украины, ч.3 ст.209 УК Украины, — отметили в антикоррупционном органе.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. Сейчас материалы уголовного производства насчитывают более 1,5 тыс. томов.

В июне этого года Шевченковский суд Киева также разрешил заочно расследовать дело Виктора Януковича о захвате власти.

Бывшего президента обвиняют в том, что в сентябре-октябре 2010 года, его действия были направлены на незаконное увеличение объема своих властных полномочий.

Так, полномочия, которые принадлежали к законодательной и исполнительной власти, Янукович подчинил себе, сделав это неконституционным способом.