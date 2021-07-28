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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

НАБУ і САП просять Вищий антикорупційний суд взяти під варту Януковича і його сина

віктор янукович

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура просять Вищий антикорупційний суд взяти під варту колишнього президента України Віктора Януковича і його сина.

У НАБУ пояснили прохання про такий запобіжний захід тим, що вони обидва є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір’я шляхом зловживання своїм службовим становищем.

– Дії екс-президента кваліфіковані за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України, його сина — за ч.5 ст.27 ч.5 ст. 191 КК України, ч.3 ст.209 КК України, – зазначили в антикорупційному органі.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року. Наразі матеріали кримінального провадження налічують понад 1,5 тис. томів.

У червні цього року Шевченківський суд Києва також дозволив заочно розслідувати справу Віктора Януковича про захоплення влади.

Колишнього президента звинувачують у тому, що у вересні-жовтні 2010 року,  його дії були спрямовані на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень.

Так, повноваження, які належали до законодавчої та виконавчої влади, Янукович підпорядкував собі, зробивши це у неконституційний спосіб.

Джерело: НАБУ

Фото: УНІАН

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