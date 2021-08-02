В День Независимости Украины 24 августа развернут межведомственный ситуационный центр, который в режиме 24/7 будет обеспечивать координацию основных правоохранительных органов. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

— Уверен, что под руководством МВД, нам удастся обеспечить высокий уровень безопасности для всех, кто будет участвовать в торжественных мероприятиях, как для граждан, так и для гостей, — отметил Монастырский.

Ситуационный центр будет обеспечивать координацию Государственной пограничной службы, Нацполиции, ГСЧС, Государственной миграционной службы и Нацгвардии.

По словам главы МИД, Министерство наладило контакты со всеми правоохранительными и разведывательными органами для того, чтобы праздник был безопасным.

Как добавил Монастырский, с 16 августа на всей территории Украины будут дежурить более 2 тыс. нарядов полиции. В Киеве будут патрулировать более 10 тыс. полицейских и нацгвардийцев.

С 21 августа правоохранительные органы переведут на усиленный режим работы.

— Возможны и рамки и проверка безопасности, которые будут беспрецедентными к этому празднику, — сказал министр.

Также к усилению защиты привлекут авиационные резервы и силы водной полиции, а еще кинологов, взрывотехников и тому подобное.

Как добавил политик, мы должны быть готовы к любому развитию событий.