На День Незалежності України 24 серпня розгорнуть міжвідомчий ситуаційний центр, який в режимі 24/7 забезпечуватиме координацію основних правоохороних органів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Переконаний, що під проводом МВС, нам вдасться забезпечити високий рівень безпеки для всі, хто братиме участь в урочистих заходах, як для громадян, так і для гостей, – зауважив Монастирський.

Ситуаційний центр забезпечуватиме координацію Державної прикордонної служби, Нацполіції, ДСНС, Державної міграційної служби та Нацгвардії.

За словами глави МЗС, Міністерство налагодило контакти з усіма правоохоронними та розвідувальними органами для того, щоб свято було безпечним.

Як додав Монастирський, з 16 серпня на всій території України будуть чергувати понад 2 тис. нарядів поліції. У Києві патрулюватимуть понад 10 тис. поліцейських та нацгвардійців.

Із 21 серпня правоохороні органи переведуть на посилений режим роботи.

– Можливі і рамки і перевірка безпеки, які будуть безпрецедентними до цього свята, – сказав міністр.

Також до посиленного захисту залучать авіаційні резерви та сили водної поліції, а ще кінологів, вибухотехніків тощо.

Як додав політик, ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій.