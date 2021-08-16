Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила апелляционную жалобу и оставила без изменений решение о домашнем аресте для экс-судьи Николая Чауса.

Об этом сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец 16 августа.

— Апелляционные жалобы относительно меры пресечения Николаю Чаусу прокурора и стороны защиты оставили без удовлетворения, а решение без изменения, — написал юрист.

Известно, что ВАКС рассматривал апелляцию в закрытом режиме, потому что публикация процесса заседания, по словам Кравца, может содержать опасную для его подзащитного информацию.

— Если сидеть четыре месяца в подвале в маске и озвучить это сейчас на все общество, то будет очень необходимо понимание. Поэтому я также попросил адвоката о закрытом проведения. Поскольку, как я уже говорил на прошлом заседании, меня никто не отпускал, — рассказал сам Николай Чаус.

Дело Николая Чауса

Николай Чаус является бывшим судьей Днепровского районного суда Киева и еще в 2016 году его задержали за вымогательство и получение взятки в сумме $ 150 тыс.

Через неделю его объявили в национальный розыск, а 11 ноября 2016 — в международный.

Деньги Чаус хранил, а вернее закапывал, во дворе собственного дома.

Сам подозреваемый смог бежать из страны воспользовавшись судейским иммунитетом еще до получения правоохранителями согласия Верховной Рады на его арест.

1 марта 2017 года экс-судью задержали в Молдове по запросу Генпрокуратуры Украины, а на следующий день арестовали за незаконное пересечение границы.

Осенью Молдова отказала ему в предоставлении политического убежища и в конце октября Интерпол также объявил Чауса в розыск.

Уже весной 2021 в СМИ появилась информация о том, что бывшего судью похитили какие-то иностранцы в Кишиневе, а в Молдове заявили, что к похищению Чауса причастно спецподразделение иностранных спецслужб.

17 мая этого года Николай Чаус обнародовал видеообращение в котором назвал похищение целенаправленной имитацией, но подчеркнул, что его действительно похищали, но еще 2016 года.

Нашли экс-судью случайно в Винницкой области. 30 июля правоохранители СБУ задержали Чауса в селе Мазуровка, но не выходили на связь с детективами НАБУ.

3 августа НАБУ задержало коррупционера в киевской больнице Феофания и поместило в изолятор СБУ.

Решение про круглосуточный домашний арест ВАКС принял уже 4 августа.

Расследование дела Чауса НАБУ завершило 6 августа 2021.

Источник: Ростислав Кравец, Суспільне