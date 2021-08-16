Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційну скаргу та залишила без змін рішення про домашній арешт для екс-судді Миколи Чауса.

Про це повідомив адвокат Чауса Ростислав Кравець 16 серпня.

– Апеляційні скарги щодо запобіжного заходу Миколі Чаусу прокурора і сторони захисту залишили без задоволення, а рішення без зміни, – написав юрист.

Відомо, що ВАКС розглядав апеляцію у закритому режимі, адже публікація процесу засідання, за словами Кравця, може містити небезпечну для його підзахисного інформацію.

– Якщо сидіти чотири місяці в підвалі в масці та озвучити це зараз на все суспільство, то буде дуже необхідне розуміння. Тому я також попросив адвоката про закрите проведення. Оскільки, як я вже говорив на минулому засіданні, мене ніхто не відпускав, – розповів сам Микола Чаус.

Справа Миколи Чауса

Микола Чаус є колишнім суддею Дніпровського районного суду Києва і ще у 2016 році його затримали за вимагання та отримання хабара в сумі $150 тис.

Через тиждень його оголосили у національний розшук, а 11 листопада 2016 – у міжнародний.

Гроші Чаус зберігав, а вірніше закопував, у дворі власного будинку.

Сам підозрюваний зміг втекти з країни скориставшись суддівським імунітетом ще до отримання правоохоронцями згоди від Верховної Ради на його арешт.

1 березня 2017 року екс-суддю затримали в Молдові за запитом Генпрокуратури України, а наступного дня заарештували за незаконний перетин кордону.

Восени Молдова відмовила йому у наданні політичного притулку і наприкінці жовтня Інтерпол також оголосив Чауса в розшук.

Вже навесні 2021 року в ЗМІ з’явилась інформація про те, що колишнього суддю викрали якісь іноземці у Кишиневі, а у Молдові заявили, що до викрадення Чауса причетний спецпідрозділ іноземних спецслужб.

17 травня цього року Микола Чаус оприлюднив відеозвернення у якому назвав викрадення цілеспрямованою імітацією, але наголосив, що його дійсно викрадали, але ще 2016 року.

Знайшли екс-суддю випадково у Вінницькій області. 30 липня правоохоронці СБУ затримали Чауса в селі Мазурівка, але не виходили на зв’язок з детективами НАБУ.

3 серпня НАБУ затримало корупціонера у київській лікарні Феофанія та помістило в ізолятор СБУ.

Рішення про цілодобовий домашній арешт ВАКС ухвалив вже 4 серпня.

Розслідування справи Чауса НАБУ завершило 6 серпня 2021 року.

Джерело: Ростислав Кравець, Суспільне