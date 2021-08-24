Украина готова к встрече министров иностранных дел государств в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия). Киев надеется на конструктивный подход Москвы в этом вопросе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом 24 августа в Киеве.

— Усилия нормандского формата должны быть еще более эффективными. И мы с министром Ле Дрианом разделяем мнение, что нормандский формат должен работать, и мы ждем от него большей динамики. Мы понимаем, что прежде всего это зависит от позиции России, и я хочу воспользоваться этой возможностью и подтвердить, что мы готовы к встрече министров иностранных дел в нормандском формате. Надеюсь, что наш российский коллега, министр Лавров также конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи, — заявил Кулеба.

Министр также отметил, что Украина будет работать над организацией саммита нормандского формата для подготовки и принятия необходимых решений.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к следующей встрече в нормандской формате, но переговорный процесс будет зависеть от России.

Он отметил, что вопросы обстрелов, режима тишины и возвращения Донбасса напрямую связаны с давлением России.