Україна готова до зустрічі міністрів закордонних справ держав у нормандському форматі (Україна, Франція, Німеччина, Росія). Київ сподівається на конструктивний підхід Москви в цьому питанні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з міністром Європи та закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріану 24 серпня у Києві.

– Зусилля нормандського формату повинні бути ще більш ефективними. І ми з міністром Ле Дріану поділяємо думку, що нормандський формат повинен працювати, і ми чекаємо від нього більшої динаміки. Ми розуміємо, що насамперед це залежить від позиції Росії, і я хочу скористатися цією можливістю і підтвердити, що ми готові до зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Сподіваюся, що наш російський колега, міністр Лавров також конструктивно і сумлінно підійде до проведення цієї зустрічі, – заявив Кулеба.

Міністр також зазначив, що Україна буде працювати над організацією саміту нормандського формату для підготовки та ухвалення необхідних рішень.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до наступної зустрічі в нормандському форматі, але переговорний процес буде залежати від Росії.

Він зазначив, що питання обстрілів, режиму тиші та повернення Донбасу безпосередньо пов’язані з тиском Росії.